تروديلفي.. فرنسا تعتمد علاجا واعدا ضد أكثر أنواع سرطانات الثدي “عدوانية”

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، اعتماد علاج جديد ضد سرطان الثدي الثلاثي السلبي بدءا من مطلع نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال وزير الصحة أوليفيه فيران، في تصريحات نقلتها شبكة (بي إف إم) الفرنسية إن العلاج الجديد سيحمل اسم “تروديلفي”، مشيرا إلى كونه “علاج واعد ضد سرطان الثدي الثلاثي السلبي”

وأضاف أن العلاج الجديد سيحمل تأثيرا ضد “أحد أكثر سرطانات الثدي شدة وعدوانية”.

أوضح أنه سيكون متاحا للبيع للجمهور بدءا من 1 نوفمبر المقبل.

وتابع “أخيرا، سيكون هناك علاج واعد ضد سرطان الثدي الثلاثي السلبي. وهو تروديلفي الذي تم تصنيعه داخل مختبر (Gilead) الأمريكي”.

و (تروديلفي) علاج يعتمد على الأجسام المضادة ومدمج مع العلاج الكيميائي.

ويعتبر سرطان الثدي الثلاثي السلبي أحد الأشكال العدوانية من سرطانات الثدي، والأقل شيوعا.

وهاجم هذا النوع من سرطانات الثدي 15% فقط من النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي بشكل عام.

وتشخص 9 آلاف سيدة سنويا بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، حسب الشبكة الفرنسية.

ومن أعراض سرطان الثدي الثلاثي السلبي، تورم كامل الثدي أو أجزاء منه حتى مع عدم وجود كتلة في الثدي، إضافة إلى ملاحظة تنقر في الجلد حيث يبدو كقشر البرتقال والشعور بألم في الثدي أو الحلمة.

كما تعاني مريضة سرطان الثدي الثلاثي السلبي من التفاف الحلمة نحو الداخل، وتورم الغدد اللمفاوية.