“كنز البحر”.. صياد فقير يتحول إلى مليونير بسبب قيء حوت (فيديو)

ابتسم الحظ أخيرًا لصياد تايلندي فقير عندما عثر على شيء غريب تبين لاحقا أنه قيء لحوت يحتوي على 30 كيلو غرامًا من العنبر وربما يساوي مليون دولار.

كان (ناررونغ بيتشاراج) عائدًا من البحر إلى الشاطيء عندما اكتشف كتلة غريبة على ساحل نيوم جنوبي تايلاند، فشك في أنه ربما يستحق بعض المال، فأخذ الكتلة إلى خبراء في جامعة برينس أوف سونغكلا فاكتشفوا أنه قيء لحوت يحتوي على 30 كيلوغرامًا من العنبر.

والعنبر مادة غير قابلة للهضم تتقيؤها نوع من أنواع الحيتان تسمى (حيتان العنبر)، ثم تتصلب المادة وتطفو على سطح المحيط، ويطلق عليها (كنز البحر) أو (الذهب العائم) ويصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى أكثر من 40 ألف دولار أمريكي.

This fisherman in Thailand found a 30kg piece of ambergris. The whale vomit, a coveted ingredient in perfume, could fetch him over US$1 million pic.twitter.com/ljkEDvs36m — South China Morning Post (@SCMPNews) October 1, 2021

وتكمن قيمة العنبر في دوره في صناعة العطور حيث تستخدمه شركات العطور الراقية كي تجعل الروائح ملائمة لبشرة الإنسان، بحسب موقع ناشيونال جيوغرافيك.

يقول (ناررونغ بيتشاراج) إن كتلته تزن حوالي 30 كيلوغرامًا ويعتقد أنه يمكن أن يكون في طريقة للحصول على مليون دولار تقريبًا.

وصرح لوسائل إعلام “لم يرَ أو يلمس أي من القرويين حوتًا حقيقيًا من قبل، ولهذا كان الجميع سعداء. أنا متحمس جدًا. أخطط لبيع العنبر لأنني تلقيت بالفعل شهادة تثبت أنه حقيقي”.

وأضاف “إذا استطعت الحصول على سعر جيد، سأتقاعد من العمل كصياد سمك وأقيم حفلة لأصدقائي”.