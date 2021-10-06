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الأخبار|تايلند

“كنز البحر”.. صياد فقير يتحول إلى مليونير بسبب قيء حوت (فيديو)

الصياد في طريقه للحصول على ثروة (الجزيرة مباشر)
6/10/2021

ابتسم الحظ أخيرًا لصياد تايلندي فقير عندما عثر على شيء غريب تبين لاحقا أنه قيء لحوت يحتوي على 30 كيلو غرامًا من العنبر وربما يساوي مليون دولار.

كان (ناررونغ بيتشاراج) عائدًا من البحر إلى الشاطيء عندما اكتشف كتلة غريبة على ساحل نيوم جنوبي تايلاند، فشك في أنه ربما يستحق بعض المال، فأخذ الكتلة إلى خبراء في جامعة برينس أوف سونغكلا فاكتشفوا أنه قيء لحوت يحتوي على 30 كيلوغرامًا من العنبر.

والعنبر مادة غير قابلة للهضم تتقيؤها نوع من أنواع الحيتان تسمى (حيتان العنبر)، ثم تتصلب المادة وتطفو على سطح المحيط، ويطلق عليها (كنز البحر) أو (الذهب العائم) ويصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى أكثر من 40 ألف دولار أمريكي.

وتكمن قيمة العنبر في دوره في صناعة العطور حيث تستخدمه شركات العطور الراقية كي تجعل الروائح ملائمة لبشرة الإنسان، بحسب موقع ناشيونال جيوغرافيك.

يقول (ناررونغ بيتشاراج) إن كتلته تزن حوالي 30 كيلوغرامًا ويعتقد أنه يمكن أن يكون في طريقة للحصول على مليون دولار تقريبًا.

وصرح لوسائل إعلام “لم يرَ أو يلمس أي من القرويين حوتًا حقيقيًا من قبل، ولهذا كان الجميع سعداء. أنا متحمس جدًا. أخطط لبيع العنبر لأنني تلقيت بالفعل شهادة تثبت أنه حقيقي”.

وأضاف “إذا استطعت الحصول على سعر جيد، سأتقاعد من العمل كصياد سمك وأقيم حفلة لأصدقائي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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