“كنز البحر”.. صياد فقير يتحول إلى مليونير بسبب قيء حوت (فيديو)

ابتسم الحظ أخيرًا لصياد تايلندي فقير عندما عثر على شيء غريب تبين لاحقا أنه قيء لحوت يحتوي على 30 كيلو غرامًا من العنبر وربما يساوي مليون دولار.

كان (ناررونغ بيتشاراج) عائدًا من البحر إلى الشاطيء عندما اكتشف كتلة غريبة على ساحل نيوم جنوبي تايلاند، فشك في أنه ربما يستحق بعض المال، فأخذ الكتلة إلى خبراء في جامعة برينس أوف سونغكلا فاكتشفوا أنه قيء لحوت يحتوي على 30 كيلوغرامًا من العنبر.

والعنبر مادة غير قابلة للهضم تتقيؤها نوع من أنواع الحيتان تسمى (حيتان العنبر)، ثم تتصلب المادة وتطفو على سطح المحيط، ويطلق عليها (كنز البحر) أو (الذهب العائم) ويصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى أكثر من 40 ألف دولار أمريكي.

This fisherman in Thailand found a 30kg piece of ambergris. The whale vomit, a coveted ingredient in perfume, could fetch him over US$1 million pic.twitter.com/ljkEDvs36m

