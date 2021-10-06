تقدم طبي مذهل.. علماء يعالجون مريضة “اكتئاب حاد” بزرع غرسة كهربائية في الدماغ

تعافت امرأة مصابة بالاكتئاب الشديد بعد علاجها باستخدام غرسة دماغية تجريبية في تقدم “مذهل” يمنح الأمل لمن يعانون من أمراض نفسية وعصبية مستعصية.

ويعمل الجهاز من خلال الكشف عن أنماط نشاط الدماغ المرتبطة بالاكتئاب وقطعها بشكل تلقائي، باستخدام نبضات صغيرة من التحفيز الكهربائي التي يتم توصيلها بعمق داخل الدماغ.

وقالت سارة المريضة (36 عامًا) إن العلاج أعادها إلى “حياة تستحق العيش”، مما سمح لها بالضحك تلقائيًا لأول مرة منذ خمس سنوات.

وعلى الرغم من أن العلاج قد تم اختباره على مريض واحد فقط -ولن يكون مناسبًا إلا لمن يعانون من مرض شديد -إلا أن النجاح يُنظر إليه على أنه مهم للغاية.

وقالت صحيفة (الغارديان) في تقرير إنه “أول دليل على أن نشاط الدماغ الكامن وراء أعراض المرض يمكن اكتشافه، ويظهر أن هذه الدوائر الدماغية يمكن دفعها مرة أخرى إلى حالة صحية، حتى في المريض الذي لم يكن على ما يرام لسنوات”.

وقالت كاثرين سكانجوس، أستاذة مساعدة في الطب النفسي السريري في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو (UCSF)، والتي قادت العمل “لم نتمكن من القيام بهذا النوع من العلاج الشخصي سابقًا في الطب النفسي. هذا النجاح في حد ذاته تقدم مذهل في معرفتنا بوظيفة الدماغ التي تكمن وراء المرض”.

Woman successfully treated for depression with electrical brain implant https://t.co/a24J2SzJ7g — The Guardian (@guardian) October 4, 2021

وما بين 10% و30% من المصابين بالاكتئاب لا يستجيبون لعلاجين دوائيين على الأقل، أي ما يعادل حوالي 2.7 مليون شخص في المملكة المتحدة.

وخلال العقدين الماضيين، تم استخدام التحفيز العميق للدماغ (DBS) لعلاج عشرات الآلاف من المرضى المصابين بمرض باركنسون والصرع، ومع ذلك فإن العديد من تجارب الاكتئاب انتهت بخيبة أمل.

ويتمثل التحدي الرئيسي في أن الدماغ لا يبدو أنه يحتوي على “منطقة اكتئاب” واحدة ويمكن أن تلعب مناطق عدة مترابطة ويمكن أن تختلف بين الناس.

وقال البروفيسور إدوارد تشانغ من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو جراح الأعصاب الذي عالج سارة “لقد بدأنا في التعرف على بعض التعقيدات التي ينطوي عليها كيفية تنظيم الحالة المزاجية في الدماغ كشبكة”.

في مرحلة أولية استمرت أسبوعًا، سجلت غرسة دماغ مؤقتة نشاطًا بينما كانت سارة تسجل مزاجها بانتظام على جهاز لوحي، تم استخدام خوارزمية التعلم الآلي لتحديد أنماط منبهة للنشاط في منطقة اللوزة الدماغية المصاحبة لأدنى نقاط سارة.

من خلال التجربة والخطأ، حدد العلماء منطقة دماغية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمرض وهي المخطط البطني، حيث يبدو أن جرعة صغيرة من الكهرباء لها تأثير فوري وعميق.

وقالت سارة “عندما تلقيت التحفيز الكهربائي لأول مرة، شعرت بقدر كبير من الفرحة وكان اكتئابي بمثابة كابوس بعيد المنال للحظة ضحكت بصوت عال، إنها المرة الأولى التي أضحك فيها أو أبتسم بشكل عفوي منذ خمس سنوات “.

وفي الجولة الثانية من الجراحة الطفيفة، تم زرع جهاز دائم مع وحدة بطارية صغيرة مدمجة في جمجمتها لاكتشاف نشاط “توقع الاكتئاب” في اللوزة العصبية وتوصيل التحفيز تلقائيًا إلى المخطط البطني.

يحدث هذا حوالي 300 مرة كل يوم، أي ما يعادل حوالي 30 دقيقة من التحفيز، وقالت سارة إن النبض الكهربائي لا يصاحبه أي إحساس سوى شعور خفي باليقظة والإيجابية.

وقال سكانجوس إن “فكرة أنه يمكننا معالجة الأعراض في الوقت الحالي عند ظهورها، هي طريقة جديدة تمامًا لمعالجة حالات الاكتئاب الأكثر صعوبة في العلاج”.

وتبلغ تكلفة الجهاز حوالي 35000 دولار وهو نسخة معدلة من جهاز يستخدم عادة لعلاج الصرع، يسمى نظام (NeuroPace RNS) سجل الفريق بالفعل مريضين آخرين ويأمل في تطوع 9 آخرين لتقييم ما إذا كان يمكن تطبيق هذه التقنية على نطاق أوسع.