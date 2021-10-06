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الأخبار|تركيا

مسجد يتحول لحديقة غنية بالزهور ونباتات الزينة.. كيف حدث ذلك؟ (فيديو)

6/10/2021-|آخر تحديث: 6/10/202104:06 PM (مكة المكرمة)

الشغف بالنباتات والزهور دفع الإمام أحمد أيدمير إلى تحويل مسجده في ولاية نوشهير التركية إلى حديقة خضراء.

ويواصل أيدمير -الذي عُيّن إماما لجامع (طاشلبيل) في منطقة (أسان تبه) عام 1992- منذ تسعينيات القرن الماضي نقل الزهور ونباتات الزينة إلى داخل المسجد.

وفي الوقت الحالي، وصل عدد الزهور ونباتات الزينة داخل المسجد إلى ما يزيد على 300 في خطوة حظيت بدعم سكان الحي ومرتادي الجامع.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال الإمام أحمد أيدمير إنه قام بهذه الخطوة لجذب المزيد من الأطفال وسكان الحي إلى الجامع.

وأضاف أنه نال “جائزة الإحسان الدولية” المقدمة من قبل وقف الديانة التركي بسبب جهوده المتواصلة لإضافة النباتات والاعتناء بها في المسجد منذ سنوات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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