مقال بالواشنطن بوست: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ضرب الإمارات بقوة

نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقالًا للكاتب ديفيد إغناتيوس يحلل فيه تغيرات المشهد السياسي في الشرق الأوسط بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومدى تأثير تلك التغيرات على خفض التوتر بالمنطقة.

وبحسب الكاتب فإن أبرز تغييرات المشهد تتمثل في التقارب السعودي الإيراني والإماراتي القطري، إذ خلصت الرياض إلى أن واشنطن لن تطيح بالنظام الإيراني فراحت تفتح بنفسها قنوات الحوار مع طهران عبر الوسيط العراقي.

وكذلك كثفت الإمارات مساعيها للتقارب من تركيا وقطر، ما يساعد على تخفيض منسوب التوتر في المنطقة إلى جانب تعزيزه للروابط الاقتصادية بين هذه البلدان، وفق رأي كاتب المقال.

وأشار الكاتب إلى أن هذا التغير كان واضحًا في جولة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالمنطقة وزيارته لكل من الرياض وأبو ظبي والقاهرة، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي عاتب واشنطن على عدم تثمينها الإصلاحات الداخلية التي ينفذها.

وقال الكاتب إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ضرب الإمارات بقوة، وأحد أسباب ذلك أن العديد من أبناء بن زايد -بحسب تعبير الكاتب- قاتلوا في صفوف التحالف الأمريكي هناك.

