موسكو: الاقتراح الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس قد يؤدي لإغلاق سفارة الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن اقتراحا في الكونغرس الأمريكي بطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة قد يؤدي حال تنفيذه إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

وحثّ أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، على طرد دبلوماسيين روس إذا لم تصدر موسكو المزيد من تأشيرات الدخول لأمريكيين لتمثيل واشنطن في روسيا.

ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها “الذين يقترحون مثل هذه الخطوات يدفعون فيما يبدو نحو إغلاق المؤسسات الأجنبية الأمريكية في روسيا”.

وأضافت الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء “يجب أن يفهموا أن اللوم في ذلك سيقع على عاتقهم”، وأشارت الوزارة إلى أن موسكو ليس لديها هذا العدد من الدبلوماسيين في واشنطن وأن الاقتراح يشمل فيما يبدو طاقم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

ويمثل الاقتراح الذي تقدم به رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية والمخابرات بمجلس الشيوخ تصعيدا في التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين موسكو وواشنطن بشأن عدد الدبلوماسيين المتبادل بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا منعت السفارة الأمريكية في موسكو، في أغسطس/آب الماضي، من تعيين موظفين روس أو من دولة ثالثة أو الاحتفاظ بالعاملين لديها منهم إلا للحراسة.

وأجبر الأمر البعثة الأمريكية على تسريح نحو 182 من موظفيها وعشرات من المتعاقدين على العمل معها.

🇷🇺🇺🇸📞 Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov and #US Secretary of State @SecBlinken exchanged views on prospects for resuming full-scale implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action on the Iranian nuclear programme. 🔗 https://t.co/BL5mbRzUO9#RussiaUS #JCPOA pic.twitter.com/5cBkHhTiQy — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 6, 2021

طرد 300 دبلوماسي

وطالب أربعة أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إدارة الرئيس جو بايدن بالتفكير في طرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي إذا لم تُصدر موسكو مزيدًا من التأشيرات لموظفي السفارة الأمريكية.

واحتجت واشنطن رسميًا عندما منعت موسكو البعثات الدبلوماسية الأجنبية من توظيف مواطنين روس أو رعايا دول ثالثة في قرار أجبر واشنطن يومها على تسريح موظفين روس.

وفي رسالة إلى الرئيس جو بايدن قال الأعضاء الأربعة -وهم ديموقراطيان وجمهوريان- إن روسيا كانت على مدى سنوات طويلة تحتسب الموظفين المحليين ضمن عدد الدبلوماسيين الأمريكيين المسموح لهم بدخول البلاد.

وذكرت رسالة الأعضاء أنه ونتيجة لهذا الأمر هناك حاليًا ما يقرب من 400 دبلوماسي روسي في الولايات المتحدة مقابل حوالي 100 دبلوماسي أمريكي في روسيا.

وقال الأعضاء الأربعة ومن بينهم الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ والجمهوري النافذ ماركو روبيو أن “هذا التفاوت في التمثيل الدبلوماسي غير مقبول”.

وكانت إدارة بايدن طردت، في أبريل/نيسان الماضي، 10 دبلوماسيين روس بعدما اتهمت موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وبالوقوف وراء هجمات إلكترونية.

ولا تزال العلاقات بين الخصمين في الحرب الباردة متوترة، لكنها استقرّت منذ أن التقى بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، في يونيو/حزيران، في قمة اتفقا خلالها على مواصلة المحادثات حول الحد من الأسلحة وتلافي أي سوء تفاهم بينهما.