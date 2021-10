موسكو: الاقتراح الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس قد يؤدي لإغلاق سفارة الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن اقتراحا في الكونغرس الأمريكي بطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة قد يؤدي حال تنفيذه إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

وحثّ أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، على طرد دبلوماسيين روس إذا لم تصدر موسكو المزيد من تأشيرات الدخول لأمريكيين لتمثيل واشنطن في روسيا.

ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها “الذين يقترحون مثل هذه الخطوات يدفعون فيما يبدو نحو إغلاق المؤسسات الأجنبية الأمريكية في روسيا”.

وأضافت الوزارة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء “يجب أن يفهموا أن اللوم في ذلك سيقع على عاتقهم”، وأشارت الوزارة إلى أن موسكو ليس لديها هذا العدد من الدبلوماسيين في واشنطن وأن الاقتراح يشمل فيما يبدو طاقم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.

ويمثل الاقتراح الذي تقدم به رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية والمخابرات بمجلس الشيوخ تصعيدا في التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين موسكو وواشنطن بشأن عدد الدبلوماسيين المتبادل بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا منعت السفارة الأمريكية في موسكو، في أغسطس/آب الماضي، من تعيين موظفين روس أو من دولة ثالثة أو الاحتفاظ بالعاملين لديها منهم إلا للحراسة.

وأجبر الأمر البعثة الأمريكية على تسريح نحو 182 من موظفيها وعشرات من المتعاقدين على العمل معها.

