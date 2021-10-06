الوالدان على قيد الحياة ولكن.. نداء للرئيس التركي بشأن 3 أطفال سوريين (فيديو)

أصبح ثلاثة أطفال دون سن العاشرة وحيدين من دون أم ولا أب بعدما تفرقت عائلتهم بسبب الحرب والدمار في سوريا، وباتوا يعيشون مع جدتهم المريضة في خيمة بريف إدلب.

وفي واحدة من آلاف القصص السوريين الذين تفرقت عائلاتهم، تركت الأم أطفالها الثلاثة وتزوجت بينما يعيش الأب (سامر العبود) داخل الأراضي التركية منذ 3 سنوات ولم يستطع لم شمل عائلته حتى الآن.

تحدثت الجدة إلى الجزيرة مباشر وقالت إنها تقدمت بطلب إلى السلطات التركية لإدخال الأطفال إلى أبيهم في تركيا كي يستأنفوا حياتهم معه ويكملوا دراستهم، فالأطفال لا يذهبون إلى المدرسة ويقضون وقتهم بالبيت ولا يخرجون إلا نادرًا ودائما ما يعايرهم البعض بسبب غياب أبيهم وأمهم وهما على قيد الحياة، على حد قول الجدة.

تقول الجدة “أنا أم سامر (والد الأطفال الثلاثة). نزحنا من كفر زيتا منذ عشر سنوات وأتينا إلى هنا (في إدلب). هؤلاء الأطفال أمهم تركتهم بعد طلاقها من والدهم وتزوجت مرة أخرى، وأعيش معهم وحدي بهذه الخيمة. والدهم سافر للبحث عن مصدر رزق في تركيا”.

وتضيف “الأطفال يبكون كل يوم ويريدون أبيهم وأنا لا أستطيع الاعتناء بهم بمفردي لأنني مريضة. أناشد الرئيس رجب طيب أردوغان أن يسمح بعبور الأولاد إلى الأراضي التركية كي يتم لم شملهم مع أبيهم ويعتني بهم ويوفر لهم الطعام فأنا ليس عندي شيء أقدمه لهم ويبقون لفترات طويلة هنا من دون طعام”.