الأدنى منذ الحرب الباردة.. واشنطن تكشف عدد قنابلها النووية بعد تعتيم فرضه ترمب

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية حجم مخزون الولايات المتحدة من الرؤوس النووية الحربية للمرة الأولى مرة منذ أربع سنوات، بعد التعتيم الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترمب على هذه البيانات.

وقالت الوزارة “في 30 سبتمبر/أيلول 2020، كان الجيش الأمريكي يمتلك 3 آلاف و750 رأسًا نوويًا مفعّلا أو غير مفعل، أي أقل بـ 55 رأسًا عن العام السابق و72 عن اليوم نفسه من عام 2017.

وهذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأمريكي ذروته في أوج الحرب الباردة مع روسيا في عام 1967، إذ بلغ آنذاك 31 ألف و255 رأسًا حربيًا.

وجاء الإعلان عن الأرقام الثلاثاء في وقت تبذل فيه إدارة الرئيس جو بايدن جهودًا لاستئناف محادثات مراقبة الأسلحة مع روسيا بعد تعثرها في عهد ترمب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن “زيادة الشفافية بشأن المخزونات النووية للدول مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح”.

