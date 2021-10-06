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الأخبار|الولايات المتحدة

الأدنى منذ الحرب الباردة.. واشنطن تكشف عدد قنابلها النووية بعد تعتيم فرضه ترمب

فريق صيانة تابع للقوات الجوية الأمريكية يزيل الجزء العلوي من صاروخ باليستي برأس نووي (رويترز)
6/10/2021-|آخر تحديث: 6/10/202111:51 AM (مكة المكرمة)

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية حجم مخزون الولايات المتحدة من الرؤوس النووية الحربية للمرة الأولى مرة منذ أربع سنوات، بعد التعتيم الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترمب على هذه البيانات.

وقالت الوزارة “في 30 سبتمبر/أيلول 2020، كان الجيش الأمريكي يمتلك 3 آلاف و750 رأسًا نوويًا مفعّلا أو غير مفعل، أي أقل بـ 55 رأسًا عن العام السابق و72 عن اليوم نفسه من عام 2017.

وهذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأمريكي ذروته في أوج الحرب الباردة مع روسيا في عام 1967، إذ بلغ آنذاك 31 ألف و255 رأسًا حربيًا.

وجاء الإعلان عن الأرقام الثلاثاء في وقت تبذل فيه إدارة الرئيس جو بايدن جهودًا لاستئناف محادثات مراقبة الأسلحة مع روسيا بعد تعثرها في عهد ترمب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن “زيادة الشفافية بشأن المخزونات النووية للدول مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح”.

انسحابات ترمب

ترمب الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى مع روسيا، انسحب من اتفاق آخر أيضًا هو معاهدة ستارت الجديدة العام الماضي قبل انتهاء صلاحيتها في الخامس من فبراير/شباط.

وتنص هذه المعاهدة على عدد أقصى من الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لواشنطن وموسكو الاحتفاظ بها وكان يمكن أن يؤدي الانسحاب منها إلى عكس مسار خفض هذه الرؤوس من قبل الجانبين.

وكان ترمب صرح حينذاك بأنه يريد صفقة جديدة تشمل الصين التي لا تمتلك سوى عدد قليل من الرؤوس الحربية بالمقارنة مع الولايات المتحدة وروسيا.

لكن بايدن الذي تولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني اقترح على الفور تمديد المعاهدة لخمس سنوات الأمر الذي وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسرعة.

وتحدد المعاهدة عدد الرؤوس النووية التي يمكن لكل من موسكو وواشنطن نشرها بـ 1550.

وعقد دبلوماسيون روس وأمريكيون اجتماعات مغلقة الأسبوع الماضي في جنيف لبدء مناقشات بشأن معاهدة تلي (ستارت) ومراقبة الأسلحة التقليدية أيضًا.

ووصف مسؤول أمريكي المحادثات بأنها “مثمرة” لكن الجانبين قالا إن مجرد إجراء المحادثات أمر إيجابي.

وتفيد إحصاءات نشرها (معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام) أن الولايات المتحدة تمتلك 5550 من هذه الرؤوس مقابل 6255 لدى روسيا و350 لدى الصين و225 لدى بريطانيا و290 لدى فرنسا.

وتشمل الإحصائية التي نشرها المعهد في يناير/كانون الثاني العام الجاري 2021، الرؤوس الحربية التي سحبت ولم تدرج في أرقام وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية تمتلك مجتمعة نحو 460 رأسًا نوويًا.

المصدر : الفرنسية

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