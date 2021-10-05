تفاعل تاريخي.. تويتر يسخر من عطل فيسبوك وعضو في الكونغرس يرقص فرحا (فيديو)

عجّ موقع تويتر بالسخرية من فيسبوك وإنستغرام بعد ساعات واجه خلالها الملايين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية في العالم عطلا على شبكة الإنترنت.

واستخدم رواد مواقع التواصل تويتر للتواصل خلال انقطاع خدمة باقي المنصات وانتشرت عليه صور ومقاطع فيديو للسخرية من فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

الصور التعبيرية الساخرة تغزو حسابات المدونين تفاعلًا مع تماسك #تويتر

#Whatsapp# FacebookDown# Twitter pic.twitter.com/4aLCXHNisB — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 5, 2021

وكتب الحساب الرسمي لفيسبوك نفسه عبر موقع تويتر قائلا “ندرك أن البعض يواجه عراقيل في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا ونعمل على إعادة الأوضاع لطبيعتها بأسرع ما يمكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

وشهد موقع تويتر تفاعلا تاريخيا على تويتر إثر صموده وعدم تأثره بالعطل الذي طال أبرز المنصات العالمية.

وشارك عضو الكونغرس الأمريكي أدريانو إسبايلات في حملة السخرية عبر موقع تويتر ونشر مقطعًا يظهر فيه وهو يرقص في الشارع وعلق عليه بالقول “بما أن فيسبوك وإنستغرام معطلان سأنشر هذا المقطع”.

إثر انقطاع خدمات #فيسبوك .. عضو #الكونغرس الأمريكي أدريانو إسبايلات ينشر مقطعًا وهو يرقص في الشارع!#RepEspaillat@ Whatsapp# FacebookDown pic.twitter.com/DdwmWJ4PVF — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 5, 2021

وتداول الناشطون صور سخرية صمموها إثر تعطل المنصات.

وعاد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى فتح حساباتهم من جديد على تويتر.

ودشن الناشطون عبر العالم وسما بعنوان (سقوط فيسبوك) احتل الأعلى تفاعلا اليوم الثلاثاء، وعبروا من خلاله عن سخريتهم من توقع المنصات المملوكة لشركة فيسبوك.

ولجأ مستخدمون إلى تطبيق تلغرام وسنابشات للتواصل خلال ساعات العطل الذي طال المواقع، وقالت إدارة تلغرام للمحادثات إن هناك صعوبات في استخدام التطبيق بسبب انضمام أعداد كبيرة من المستخدمين إلى المنصة.

ونقلت صحيفة النيويورك تايمز عن أعضاء بالطاقم الأمني في فيسبوك قولهم إنه من غير المرجح أن يكون سبب عطل المنصات هجمات سيبرانية.

بينما قالت منظمة نت بلوكس المختصة في أمن الإنترنت إن تعطل تطبيقات فيسبوك هو “الأكثر تأثيرا” في تاريخ الشركة.

ويأتي انقطاع الخدمة غداة ظهور مبلغة عن المخالفات على شاشة تلفزيون أمريكي لكشف هويتها بعد أن سربت مجموعة وثائق للسلطات تزعم أن فيسبوك يعرف أن منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية.

وتراجعت الثروة الشخصية لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة، مما أدى إلى تراجعه قليلا على قائمة أغنى أغنياء العالم.