سوري ينصب “خيمة الأمل” لتعليم الأطفال المحرومين من الدراسة (فيديو)

أطلق الشاب السوري المهجر محمود العليوي مبادرة تطوعية تعني بتعليم وتأهيل الأطفال المتسربين من المدارس في المخيمات السورية العشوائية.

ويشير محمود في حوار مع الجزيرة مباشر إلى أن المنظمة تعتني بالأطفال المنقطعين عن التعليم والموجودين بالمخيمات العشوائية.

ويقول “بعد اكتشافنا أنا ومجموعة من الشباب الجامعيين المتعلمين أن هناك نسبة كبيرة من المتسربين من المدارس، ووجود أطفال بعمر 13 عاما لا يجيدون الكتابة والقراءة، قررنا إطلاق مبادرة تعليمية تهتم بهذه الفئة”.

وقال إن فكرته لاقت إعجاب المغتربين السوريين، ليساهموا في التبرع للمشروع.

وقال إن المشروع افتتح 10 نقاط تعليمية في 10 مخيمات عشوائية، حيث يشترون القرطاسية للأطفال، ويصممون المقاعد الدراسية، لتبدأ رحلة التعليم داخل هذه الخيمة.

ودعا محمود المقتدرين ليتبرعوا إلى هذه المنصة التعليمية.