دراسة تكشف انخفاض فاعلية لقاح فايزر بعد فترة والوفيات حول العالم في أدنى مستوى

أظهرت بيانات أن فاعلية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا انخفضت إلى 47% من 88% بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية في دراسة استندت إليها وكالات صحية أمريكية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من اللقاح.

وذكرت أن تحليل بيانات فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى أو الوفاة بسبب كوفيد-19 أظهر أنه يستمر فعالا بنسبة 90% لمدة 6 أشهر على الأقل حتى في مواجهة متحور دلتا سريع الانتشار.

وقال باحثون في بيانات الدراسة التي نشرت أمس الإثنين في دورية (لانسيت) الطبية إن السبب هو تراجع فاعليته مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس.

وتظهر البيانات أن فاعلية اللقاح ضد متحور دلتا كانت 93% بعد الشهر الأول ثم انخفضت إلى 53% بعد 4 أشهر، وفي مواجهة متحورات أخرى من فيروس كورونا انخفضت الفاعلية إلى 67% من 97% المئة.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد أجازت استخدام جرعة منشطة من لقاح فايزر/بيونتيك لكبار السن وبعض الأمريكيين الأكثر عرضة للعدوى.

وطالب علماء بالمزيد من البيانات قبل التوصية بمنح جرعات تنشيطية لكل من حصل على اللقاح.

NEW—Two doses of #Pfizer-BioNTech are 90% effective against #COVID19 hospitalisations for all variants, including delta, for at least six months.

Findings underscore the need to increase vaccination rates worldwide and may inform booster prioritisation. https://t.co/6OyUbOgS6x pic.twitter.com/iAIfPUgmQ4

— The Lancet (@TheLancet) October 4, 2021