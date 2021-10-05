فلسطين.. أسرى “الهروب الكبير” مقيدون في زنازين العزل الانفرادي

كشف ناشط فلسطيني مختص في قضايا الأسرى، إن إسرائيل تعاقب الأسرى الستة الذين هربوا بداية الشهر الماضي من سجن جلبوع،قبل أن يعاد اعتقالهم ، بالحبس الانفرادي مع تقييد أيديهم وأرجلهم على مدار الساعة.

وقال أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون والمحررين إن سلطات الاحتلال تعزل الأسرى الذين أعادت اعتقالهم في زنازين انفرادية، في عدة سجون.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، تمكّن 6 أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي (شمال) فيما عرف فلسطينيا باسم “الهروب الكبير” عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

وأشار شومان إلى أن الأسرى موجودون في سجون (أيالون الرملة وريمونيم وأيشل وعسقلان وأوهلي كيدار) وجميعهم مقيدو الأيدي والأرجل ومراقبون بالكاميرات على مدار الساعة.

وقال إن إدارة السجون الإسرائيلية لا تسمح للأسرى المعزولين بالاستحمام، وتمنعهم من أبسط الحقوق التي يتمتع بها باقي الأسرى.

وأوضح أن قرار العقوبة بما في ذلك العزل والتقييد يُتخذ من قبل جهاز الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) وتنفذه إدارة مصلحة السجون، مشيرا إلى أن مدة الحبس الانفرادي “بلا سقف زمني محدد وقد تستمر سنوات”.

وأكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون والمحررين، أن هذا الوضع يتطلب جهودا شعبية وحقوقية وقانونية على أعلى المستويات، لحماية هؤلاء الأسرى وإنهاء عزلهم الانفرادي.

وأشار إلى استمرار الأسير محمود العارضة، أحد الأسرى الفارين المعاد اعتقالهم، في إضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ظروف عزله.

#صور| وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر بطولكرم. تصوير: وفا عواد pic.twitter.com/48QUahDsd7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 5, 2021

والأسرى الستة من منطقة جنين إضافة إلى محمود العارضة هم: محمد العارضة، يعقوب قادري، مناضل نفيعات، أيهم كمامجي، وينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى زكريا الزبيدي من كتائب الأقصى المحسوبة على حركة فتح.

ويوم الأحد، قدّم الادعاء الإسرائيلي لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن تهمة الهروب من الحجز القانوني، وعقوبتها القصوى السجن 7 سنوات.

وشارك العشرات من ذوي الأسرى الفلسطينيين والمتضامنين معهم في اليوم في اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة، تضامنا مع أسرى مضربين عن الطعام.

الخليل: وقفة اسناد ودعم للأسرى المضربين عن الطعام على دوار ابن رشد وسط الخليل

(تصوير: سمر بدر/ وفا) pic.twitter.com/7BDtlOhdEH — Wafa News Agency (@WAFA_PS) October 4, 2021

ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، يواصل 6 أسرى إضرابهم عن الطعام أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 83 يوما والأسير مقداد القواسمة المضرب منذ 76 يوما.

وتعتقل إسرائيل نحو 4 آلاف و850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و520 معتقلا إداريا “دون تهمة” وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.