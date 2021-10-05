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شاهد: طائرة عالقة تحت جسر مشاة في الهند والشركة توضح

طائرة عالقة في دلهي (خاص)
5/10/2021-|آخر تحديث: 5/10/202105:00 PM (مكة المكرمة)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس الأحد يظهر طائرة تابعة لشركة طيران الهند عالقة تحت جسر على الطريق السريع بين مدينتي دلهي وجورجاون خارج المطار دلهي.

وأثار المشهد استغراب المارة متسائلين عن سبب وصول الطائرة إلى هناك.

وجرى تداول فيديو للطائرة على نطاق واسع ما جعل شركة الهند للطيران تخرج بتصريح في بيان طمأنت فيه الناشطين بأن “طائرة من أسطولها لم تتعرض لحادث مؤسف”.

وأوضحت الشركة وفق البيان الذي نشرته صحيفة (تايمز أوف إنديا) المحلية أن “الطائرة قديمة وقد باعتها وأن مالكها الجديد كان ينقلها”.

وقال متحدث باسم شركة طيران الهند إن الشركة لا يمكنها إعطاء المزيد من التفاصيل لأنها تخص المالك الجديد للطائرة.

ويظهر الفيديو السيارات وهي تمر من أحد جانبي الطريق السريع بينما تملأ الطائرة الآخر بعد أن علقت تحت جسر للمشاة.

وقال مسؤول بمطار دلهي للصحيفة الملحية إن الطائرة لا تنتمي لأسطول مطار دلهي وإنها تظهر في الفيديو بدون أجنحة، واعتبر أن صاحبها “قام بخطأ” أثناء نقلها.

وفي حادثة مماثلة في عام 2019 علقت شاحنة تحمل اسم “بريد إنديا” وقد تركت تحت جسر في دورجابور بغرب البنغال.

المصدر : الجزيرة مباشر + تايمز أوف إنديا

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