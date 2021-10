فيسبوك تنفي مزاعم تسريب بيانات 1،5 مليار مستخدم أثناء توقف الخدمة

أوضحت شركة فيسبوك عملاق مؤسسات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن سبب الانهيار الكبير والعطل الذي طال تطبيقات الشركة خاصة انستغرام وواتساب وماسنجر يرجع إلى تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود دليل على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق.

وقال مايك شروبر، المدير التقني الشركة، في بيان إن انقطاع الخدمة تم على مستوى جميع منصات الشركة، مضيفا أن الانقطاع أثر على العديد من الأدوات والأنظمة الداخلية التي تستخدمها الشركة نفسها في عملياتها اليومية، مما أثر على محاولات لتشخيص المشكلة وحلها بسرعة.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Facebook services coming back online now – may take some time to get to 100%. To every small and large business, family, and individual who depends on us, I'm sorry. — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

وأضاف “لقد تعلمت فرقنا الهندسية أن تغييرات التكوين على أجهزة التوجيه الأساسية التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات لدينا تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى قطع هذا الاتصال”.

وقال “إن الاضطراب في حركة مرور الشبكة أثر بصورة متتالية على طريقة تواصل مراكز البيانات لدينا، مما أدى إلى توقف خدماتنا”.

وتابع “لقد عادت خدماتنا الآن إلى الإنترنت ونعمل بنشاط لإعادتها بالكامل إلى العمليات المنتظمة”.

وشدد قائلا “نريد أن نوضح أنه لم يكن هناك نشاط ضار وراء هذا الانقطاع، وأن سببه الأساسي كان تغييرًا خاطئًا في التكوين من جانبنا”. مضيفا أنه “ليس لدينا أيضًا أي دليل على تعرض بيانات المستخدم للاختراق نتيجة لهذا التوقف”.

وكان العديد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات عن اختراق تطبيق فيسبوك وتسريب بيانات ما يقرب من 1.5 مليار مستخدم؛ بغرض بيعها في إحدى منتديات “الهاكر”. الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول سبب انقطاع خدمات فيسبوك لمدة ساعات.

If FaceBook going down today while having its user data for over 1.5 billion users leaked immediately after they were exposed publicly yet again for being a sh*tty manipulative company isn't the 1,639th reason to finally ditch it, I don't know what is.#Facebook #ditchFaceBook — Dale Thompson (@daleethompson) October 4, 2021

وذكر تقرير من موقع “برايفيسي أفيرز” أن حوالي 1.5 مليار حساب شخصي قد تم تسريب بياناتهم من على فيسبوك على منتديات للقرصنة منذ أيام، وتحديدا في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

Here's what actually happened: someone used a web scraper in order to download the public information of 1.5 billion users, this is all public information you chose to share with Facebook and anyone can see this information — Anonymous (@YourAnonNews) October 5, 2021

وفي أبريل/ نيسان الماضي، عرض مجموعة قراصنة معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة فيسبوك، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريبا.

"عيل من بهتيم".. أم "الطفل الصيني".. من تسبب في قطع خدمات #فيسبوك؟ pic.twitter.com/BCdW4wLwJp — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 5, 2021

ودعت شركات معلومات جرائم الإنترنت مستخدمي فيسبوك إلى الانتباه خلال الأشهر المقبلة من “هجمات الهندسة الاجتماعية” التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.