نيويورك تايمز تكشف تفاصيل الساعات العصيبة داخل شركة فيسبوك بعد انقطاع خدماتها عن العالم

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن منصة فيسبوك وتطبيقاتها بما في ذلك “انستغرام” و “واتس آب” قد تعطلت في نفس الوقت، الإثنين، أمام العديد من المستخدمين، الذين لجأوا إلى منصة “تويتر” ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى للتعبير عن أسفهم للانقطاع.

وأفاد المستخدمون أن الشبكة الاجتماعية وتطبيقاتها بدأت في عرض رسائل خطأ قبل الظهر بالتوقيت الشرقي الأمريكي.

كما أظهرت جميع تطبيقات الشركة تقارير انقطاع الخدمة، وفقا لموقع “داون ديتيتكت دوت كوم” الذي يراقب حركة مرور الويب ونشاط الموقع.

وأضافت الصحيفة أن حالات الانقطاع تعد أمرًا مألوف بالنسبة للتطبيقات، ولكن من النادر حدوث أعطال في الكثير من التطبيقات المترابطة بأكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم في نفس الوقت.

وأشارت الصحيفة أن سبب الانقطاع غير واضح. بعد عدة ساعات من وقوع الحادث، حيث كان خبراء الأمن يحاولون تحديد المشكلة وفقًا لمذكرة داخلية وموظفين تم اطلاعهم على الأمر.

ونشر آندي ستون، المتحدث باسم فيسبوك على حسابه عبر توتير “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج “.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

