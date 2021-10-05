بسبب منشورات “معادية لفرنسا”.. التونسي مكرم العكروت لن يزود مائدة ماكرون بالخبز

ذكرت وسائل إعلام محلية فرنسية أن الخباز التونسي مكرم العكروت لن يزوّد قصر الإليزيه بالخبز وذلك بالرغم من فوزه بمسابقة أفضل خبزة “باغيت” في البلاد بسبب دعاوى قضائية تلاحقه على إثر منشورات منسوبة إليه وتداول صور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تُظهر “آراء عدائية” ضد فرنسا.

وقالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن مكرم العكروت لم يأت لاستلام جائزته كما كان مقررا، السبت الماضي، بعد أن تلقى رسائل تهديد من قِبل ناشطين يمينيين متطرفين تداولوا تدوينات منسوبة إلى حسابه تنتقد فرنسا وتدعو إلى طرد السفير الفرنسي من تونس.

Bonne nouvelle. Makram Akrout, le boulanger dans le pétrin qui a tous roulé dans la farine ne livrera pas l’Élysée. #MakramAKROUT #Elyseehttps://t.co/xKJPHLVD0F — MEHDI AÏFA (@Mehdi_Aifa_AJR) October 4, 2021

وكشفت الصحيفة أن الرئاسة الفرنسية اتخذت هذا القرار، الإثنين، وبالتالي لن “ينال التونسي مكرم العكروت شرف تقديم خبزه لقصر الإليزيه”.

وحسب ما أوردته صحيفة لوباريزيان فإن القرار كان متوقعا بعد الجدل الذي أثارته تدوينات العكروت في المواقع اليمينية.

وقال العكروت في بعض التدوينات المتداولة “فرنسا عدوة الإسلام والمسلمين”، و”صوتوا لطرد سفير فرنسا من تونس”، و”فرنسا تشجع على نشر الرذيلة بتونس والابتعاد عن القيم الإسلامية”.

واحتفت حسابات يمينية بالقرار الأخير حول منعه من العمل في القصر الفرنسي، داعية إلى طرده نهائيًا من البلاد وطرد كل من ثبت ترويجه لخطاب الكراهية ضدها، وفق قولهم.

C’est bien la moindre des choses. La France a fait de cette petite ordure une star, et il nous vomit dessus. Soupçonné de relayer des propos islamistes, Makram Akrout, lauréat de la meilleure baguette de Paris, ne livrera finalement pas l'Elysée https://t.co/xHntXvTcKc pic.twitter.com/cMBLehkySQ — alain weber (@alainwe28752417) October 4, 2021

وقالت محامية العكروت إن حساب العكروت تعرض للقرصنة مشيرة إلى أن غالبية التدوينات الأخيرة لا تمثله ولا تعبر عن مواقفه.

وفاز العكروت، وهو مولود في تونس، في مسابقة “أفضل باغيت في باريس” إثر منافسة محتدمة ما سيخوله تقديم هذا النوع الفرنسي الشهير من الخبز على مائدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لمدة عام.

قرر الإليزيه عدم السماح للخباز الفرنسي من أصل تونسي مكرم العكروت، بتزويد القصر بالخبز رغم فوزه بجائزة أفضل خباز في فرنسا ، بسبب منشورات قديمه له على الفيس بوك مرتبطة بالدفاع عن الإسلام والتنديد بمواقف فرنسا❗️ pic.twitter.com/fv0qUavhEm — حامد العلي (@Hamed_Alali) October 5, 2021

ومكرم العكروت هو خباز تونسي، قدم إلى فرنسا لاجئًا بلا وثائق وجرى تجنسيه قبل أن يفوز بمسابقة “أفضل باغيت” بفرنسا مؤخرًا، ويتم اختياره لتزويد قصر الاليزيه بالخبز.

وتنافس هذا العام أكثر من 173 خبازاً باريسياً لنيل جائزة أفضل “خبز باغيت” في المدينة من أصل 1107 خبازين في العاصمة الفرنسية مهد الباغيت.

ويعمل الخباز الفائز، وهو مكرم العكروت، في مخبز “لي بولانجيه دو رويي” في الدائرة الثانية عشرة في باريس.

قررت الإليزيه رفض مكرم العكروت(تونسي الاصل)تسليم الخبز إلى رئاسة الجمهوريةالفرنسية،بعد إعلان فوزه بجائزة أفضل"باغيت" في باريس لعام2021،

وذلك بعد أيام على رصد منشورات قديمة نُسبت له ووصفت بـ"المعادية لفرنسا"،و تم اتهامه منذ أيام بالدفاع عن مواقف مناهضة لفرنسا ومرتبطة بالإسلاميين. pic.twitter.com/C0Hoilpr2u — Nour _al_ain2 👁 (@nouralain15) October 5, 2021