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بسبب منشورات “معادية لفرنسا”.. التونسي مكرم العكروت لن يزود مائدة ماكرون بالخبز

التونسي مكرم العكروت والفائز بجائزة أفضل خباز باغيت في باريس (مواقع التواصل)
5/10/2021-|آخر تحديث: 5/10/202110:53 PM (مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام محلية فرنسية أن الخباز التونسي مكرم العكروت لن يزوّد قصر الإليزيه بالخبز وذلك بالرغم من فوزه بمسابقة أفضل خبزة “باغيت” في البلاد بسبب دعاوى قضائية تلاحقه على إثر منشورات منسوبة إليه وتداول صور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تُظهر “آراء عدائية” ضد فرنسا.

وقالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن مكرم العكروت لم يأت لاستلام جائزته كما كان مقررا، السبت الماضي، بعد أن تلقى رسائل تهديد من قِبل ناشطين يمينيين متطرفين تداولوا تدوينات منسوبة إلى حسابه تنتقد فرنسا وتدعو إلى طرد السفير الفرنسي من تونس.

وكشفت الصحيفة أن الرئاسة الفرنسية اتخذت هذا القرار، الإثنين، وبالتالي لن “ينال التونسي مكرم العكروت شرف تقديم خبزه لقصر الإليزيه”.

وحسب ما أوردته صحيفة لوباريزيان فإن القرار كان متوقعا بعد الجدل الذي أثارته تدوينات العكروت في المواقع اليمينية.

وقال العكروت في بعض التدوينات المتداولة “فرنسا عدوة الإسلام والمسلمين”، و”صوتوا لطرد سفير فرنسا من تونس”، و”فرنسا تشجع على نشر الرذيلة بتونس والابتعاد عن القيم الإسلامية”.

واحتفت حسابات يمينية بالقرار الأخير حول منعه من العمل في القصر الفرنسي، داعية إلى طرده نهائيًا من البلاد وطرد كل من ثبت ترويجه لخطاب الكراهية ضدها، وفق قولهم.

وقالت محامية العكروت إن حساب العكروت تعرض للقرصنة مشيرة إلى أن غالبية التدوينات الأخيرة لا تمثله ولا تعبر عن مواقفه.

وفاز العكروت، وهو مولود في تونس، في مسابقة “أفضل باغيت في باريس” إثر منافسة محتدمة ما سيخوله تقديم هذا النوع الفرنسي الشهير من الخبز على مائدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لمدة عام.

ومكرم العكروت هو خباز تونسي، قدم إلى فرنسا لاجئًا بلا وثائق وجرى تجنسيه قبل أن يفوز بمسابقة “أفضل باغيت” بفرنسا مؤخرًا، ويتم اختياره لتزويد قصر الاليزيه بالخبز.

وتنافس هذا العام أكثر من 173 خبازاً باريسياً لنيل جائزة أفضل “خبز باغيت” في المدينة من أصل 1107 خبازين في العاصمة الفرنسية مهد الباغيت.

ويعمل الخباز الفائز، وهو مكرم العكروت، في مخبز “لي بولانجيه دو رويي” في الدائرة الثانية عشرة في باريس.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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