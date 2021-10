أمن الأمم المتحدة يمنع السفير الإسرائيلي من اقتحام جلسة وهو يحمل صورة لهتلر

منع حراس في مبنى الأمم المتحدة السفير الإسرائيلي جلعاد إردان، من اقتحام جلسة للجمعية العامة كانت تناقش أوضاع وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وهو يحمل صورة لأدولف هتلر، في إشارة منه إلى أن الوكالة تنشر مواد تحرض على معاداة السامية.

وبعد محاولة الدخول الفاشلة كتب السفير الإسرائيلي، الإثنين، احتجاجا ضد الأمم المتحدة في تغريدة له على موقع تويتر.

وقال “في بداية النقاش حول الأونروا، منعني أفراد الأمن من إدخال أدلة قاطعة على معاداة السامية والتحريض الذي تشجعه الأونروا في مؤسساتها التعليمية. من العار أنه في جلسة استماع في قاعة الجمعية العامة تُقال الأكاذيب، وتُستبعد الأدلة والحقيقة. سأستمر في الكفاح من أجل نشر حقائقنا”.

ولم يكن يحمل جلعاد أي دليل على ادعاءاته سوى صورة منشور تظهر الزعيم الألماني أدولف هتلر، ادعى أنه يعود لأحد المدرسين في وكالة الأونروا.

Here is what we wanted to present – this is what UNRWA teachers are posting on social media pic.twitter.com/Q7U2dzCWrv

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 4, 2021