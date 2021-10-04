“هاتوا برهانكم”.. أذربيجان تنفي وجود أية قوات إسرائيلية على أراضيها

نفت باكو، اليوم الإثنين، مزاعم إيرانية بشأن وجود عسكري إسرائيلي في البلاد بعدما أجرت طهران مناورات عسكرية قرب الحدود بين البلدين، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الجمهورية الإسلامية وأذربيجان.

وكانت إيران قد أشارت الخميس والجمعة إلى وجود قوات إسرائيلية في أذربيجان وقد أظهرت مشاهد للتلفزيون الرسمي دبابات ومدافع هاوتزر ومروحيات تطلق النار على أهداف في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع إيران.

وتعد إسرائيل مورّدا رئيسيا للأسلحة إلى أذربيجان التي خاضت في الخريف الماضي حربا خاطفة مع أرمينيا استمرت ستة أسابيع حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجية أذربيجان، الإثنين، إن مزاعم إيران لا أساس لها.

وتابعت “إننا نرفض المزاعم بشأن وجود أي طرف ثالث بالقرب من الحدود الأذرية الإيرانية، وهذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

الرئيس الأذري إلهام علييف (مواقع التواصل)

“هاتوا برهانكم”

ونفى الرئيس الأذري إلهام علييف خلال كلمة له، الإثنين، مزاعم إيرانية حول وجود إسرائيلي قرب الحدود بين أذربيجان وإيران، متسائلاً “هل هناك أي دليل على ذلك؟”.

وأكد أن أذربيجان لا تسمح بإلقاء الآخرين افتراءات عليها لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن أذربيجان بلد مستقل وتدرك جيدا مع أي بلد تقيم علاقات وفي أي مستوى.

وكانت وسائل إعلام مقربة من إيران نقلت عن أمير موسوي، الدبلوماسي الإيراني السابق، قوله إن معلومات وصلت إيران بوجود 1000 عنصر إسرائيلي داخل أراضي أذربيجان.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أبلغ الأسبوع الماضي سفير أذربيجان بأن طهران لن تتساهل مع أي وجود أو أنشطة لإسرائيل “قرب حدودنا”، متعهّدا باتّخاذ كل التدابير اللازمة.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين البلدين بعدما أجرى جيش أذربيجان مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا وباكستان على بعد 500 كيلومتر من الحدود مع إيران.

كذلك ساهم قرار أذربيجان فرض رسوم جمركية على عبور الشاحنات الإيرانية إلى أرمينيا، في تأجيج التوترات.