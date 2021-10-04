مرحلة ما قبل المدرسة.. بحث جديد يكشف عن مبالغة في تقدير فهم الأطفال لعقول الكبار

كشفت دراسة حديثة عن وجود مبالغة كبيرة في تقدير مدى فهم الأطفال لعقول الآخرين، حيث يتم توقع الكثير منهم في سن مبكرة جدًا.

وقال موقع (ساينس ألرت) المتخصص في العلوم، إنه لعقود وحتى الآن، اتفق علماء النفس إلى حد كبير على أن الطفل البشري يكتسب “نظرية العقل”، وهي القدرة على تمييز أو توقع ما سيفعله الشخص نفسه أو أشخاص آخرون، خلال مرحلة ما قبل المدرسة.

وتشير التجارب إلى أنه بحلول سن الخامسة، سيفهم معظم الأطفال عمومًا أن الآخرين كائنات نفسية لها رغباتهم ونواياهم وتصوراتهم ومعتقداتهم، سواء كانت صحيحة أو خاطئة.

وأجريت تجارب عديدة على فهم الأطفال للمعتقدات الخاطئة عن الآخرين منذ الثمانينيات من القرن الماضي باستخدام ما يُعرف على نطاق واسع باسم اختبار “سالي آن”، وهو اختبار يستخدم في علم النفس التنموي لقياس القدرة الإدراكية الاجتماعية للشخص على إسناد الاعتقادات الخاطئة لاعتقادات الآخرين.

مثال “الصندوق”

في مثال نموذجي، تضع شخصية ما (دعنا نسميها ماكسي)، شوكولاتة في صندوق أزرق؛ ثم تغادر الغرفة وتدخل والدته بعد ذلك.

يشاهد الطفل المراقب بينما تأخذ الأم شوكولاتة ماكسي من الصندوق الأزرق وتضعها في صندوق أخضر قريب. ثم تغادر الأم الغرفة وتدخل ماكسي مرة أخرى. ثم يُطلب من الطفل المراقب أن يتنبأ بالمربع الذي سيفتحه ماكسي للبحث عن الشوكولاتة الخاصة به.

على مدى عقود، تم تكرار هذا النوع من التجارب وتشير النتائج إلى أن 90% من أطفال ما قبل المدرسة يعتقدون أن ماكسي سيفتح الصندوق الأزرق. يبدو أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يعرفون أن ماكسي يحمل اعتقادًا خاطئًا بناءً على ما رآه، حيث لم يشاهد ماكسي والدته تحرك الشوكولاتة.

أجريت تجارب عديدة على فهم الأطفال للمعتقدات الخاطئة عن الآخرين منذ الثمانينيات (غيتي)

ولكن ماذا لو كنا نسيىء تفسير هذه النتائج طوال الوقت؟

البيانات الجديدة من دراسات المعتقدات الخاطئة والصحيحة على مدى عقد من الزمن في فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، والتي أجريت على 580 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 7 سنوات، تتحدى النظرة الراسخة للعديد من علماء النفس التنموي.

عند إضافة مربع أحمر ثالث إلى التجربة، تتغير النتائج كثيرًا. وجد الباحثون أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة منقسمون في النهاية بشأن المربع الذي سيختاره ماكسي، ويقسم اختيارهم بنسبة 50/50 بين الأحمر والأزرق.

يوضح عالم النفس ويليام فابريسيوس من جامعة ولاية أريزونا “عندما يكون هناك موقعان فقط، يمكن للأطفال البالغين من العمر 4 و 5 سنوات الإجابة بشكل صحيح دون أن يفهموا حقًا أن ماكسي لديه اعتقاد خاطئ حول موقع لوح الشوكولاتة”، وتابع “إضافة موقع ثالث ينتج عنه تخمين بالصدفة بين الموقعين الفارغين”.

يبدو أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يفهمون أن ماكسي لا يعرف أن الشوكولاتة في الصندوق الأخضر، لأنه لم ير والدته تضعها هناك. من وجهة نظرهم، فإن هذا يترك الصندوق الأحمر أو المربع الأزرق “اختيارًا خاطئًا” لا مفر منه من ماكسي.

يسمي المؤلفون هذا التفكير بالوصول الإدراكي أو (PAR). بينما يفهم الطفل أن الرؤية تؤدي إلى المعرفة، إلا أنه لا يدمج ذكرى وضع ماكسي الشوكولاتة في المربع الأزرق في إجابته.

ويوضح علماء النفس “عندما يكون هناك مكان واحد فارغ (المربع الأزرق)، يجيب الأطفال بشكل صحيح بشكل افتراضي. وعندما يكون هناك موقعان فارغان (مربعات زرقاء وحمراء)، فإنهم يخمنون”.

والتخمين لا يعني فهمًا أعمق لدوافع ماكسي. بغض النظر عما إذا كان ماكسي يحمل معتقدًا خاطئًا أو صحيحًا، فقد أظهرت التجارب الجديدة أن الأطفال في سن 4 أو 5 سنوات يكافحون لفهم عملية تفكيره (ماكسي).

وعلى سبيل المثال، عندما يغادر ماكسي الغرفة ولا تحرك والدته لوح الشوكولاتة، يميل الأطفال في سن ما قبل المدرسة إلى الاعتقاد بأن ماكسي سينظر في الصندوق الأخضر، وليس الصندوق الأزرق حيث ترك الشوكولاتة.

كشفت دراسة حديثة عن وجود مبالغة كبيرة في تقدير مدى فهم الأطفال لعقول الآخرين (غيتي)

يشرح فابريسيوس قائلًا “لدى المستخدمين المنطقين بالوصول الإدراكي مفهومًا غير ناضج للمعرفة المرتبطة بالوضع الحالي، ولا يفهمون بعد أن الناس لديهم ذكريات تستمر عبر الموقف”.

ويضيف “إنهم لا يفهمون أن ماكسي قد يتذكر وضع قطعة الشوكولاتة في الصندوق الأزرق. والدليل من هذه السلسلة من التجارب ثابت أن الأطفال لا يفهمون التمثيل العقلي حتى يبلغوا 6 أو 7 سنوات من العمر”.

وتعتبر دراسات المعتقدات الكاذبة معيارًا ذهبيًا لنظرية العقل، لكن هذه التجارب الجديدة تشير إلى أن هذه الدراسات قد تقيس فقط (PAR).

تعديل التوقعات

وإذا كان المؤلفون على صواب، وكانت (PAR) مقدمة لنظرية عقلية تم تطويرها بشكل صحيح، فنحن بحاجة إلى تعديل توقعاتنا لمرحلة ما قبل المدرسة -وحتى الرضع والأطفال الصغار- الذين يُقال إنهم يُظهرون القدرات المرتبطة بنظرية العقل.

وتتطلب مشاركة لعبة، على سبيل المثال، أن يفهم الطفل رغبات طفل آخر وحالته الذهنية الحالية. لذلك، عندما يأخذ طفل ما قبل المدرسة لعبة طفل آخر، فقد لا يفهم في الواقع سبب بدء الطفل الآخر في البكاء.

إذا كان المعلم يعرف ذلك، فيمكنه الاعتماد على قدرة الطفل على (PAR) لمساعدة كل طفل على فهم من أين يأتي الآخر.

تشرح آن كوبفر مديرة مختبر دراسة الطفل في جامعة ولاية أريزونا (CSL) “نقول للطفل الذي يبكي، أستطيع أن أرى أنك مستاء ورأيت أن جوني أخذ اللعبة بعيدًا عنك. هل هذا هو سبب غضبك؟”.

وتضيف “ثم نطلب من الطفل الباكي أن يخبر جوني لماذا يشعر بالضيق، لأنه أخذ لعبته. ثم نوجه جوني للنظر إلى وجه الطفل الحزين ونقول: لقد أخبرتك للتو أنها مستاءة. لماذا هي منزعجة؟ يستطيع جوني بعد ذلك الإجابة: لأنني أخذت لعبتها”.

يقر المؤلفون الذين يقفون وراء التجارب الجديدة بأن نتائجهم ستحتاج إلى تكرار، وستحتاج المزيد من الدراسات لاستكشاف تفسيرات بديلة لـ PAR. ومع ذلك ، فقد أثار نمط النتائج أسئلة مهمة حول كيفية تفسيرنا لواحدة من أشهر التجارب في علم النفس التنموي.