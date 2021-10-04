Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

لاعتبارات عنصرية متطرفة.. شخص يلطخ تمثال جورج فلويد بالطلاء وسط نيويورك (فيديو)

تمثال الناشط الأمريكي جورج فلويد بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل)
4/10/2021

تداولت وسائل إعلام أمريكية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا تظهر تعرض تمثال جورج فلويد التذكاري في مدينة نيويورك الأمريكية للتخريب على يد أحد الأشخاص، أمس الأحد.

ونشرت الصحفية البريطانية “كاتي هوبكنس” على قناتها عبر موقع يوتيوب، أمس الأحد، مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، يظهر بشكل واضح الضرر الذي تعرض له التمثال.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن رجال الشرطة الأمريكية قولهم “إن التمثال التذكاري لفلويد في “يونيون سكوير” تعرض للتخريب على يد أحد المتزلجين الذي صبغه بالطلاء الفضي”.

وأكدت الشرطة أنها حصلت على مقطع فيديو حوالي الساعة 10 صباحًا يظهر المخرب وهو يقف خلف تمثال قريب للنائب الراحل جون لويس، وعبث بشيء ما في حقيبته ، ثم سار على لوح التزلج ليلقي بالطلاء على تمثال وجه فلويد، رافضة في الوقت ذاته نشر الفيديو الذي بحوزتها للمتزلج.

وأظهرت الصور المتداولة على منصات التواصل، طلاء فضيا متناثرا على التمثال الذي تم تشويهه بعد أيام من الكشف عنه لأول مرة.

ونشر أحد الناشطين الصحفيين الذين تواجدوا في المكان، مقطع فيديو لبعض الأشخاص وهم يصلحون التمثال بإزالة الطلاء عنه ومحاولة إعادته إلى لونه الأصلي.

وكان تمثال فلويد قد تعرض، في يونيو/حزيران الماضي ، للتلطيخ بالطلاء الأسود ووضع علامة عليه بعبارة “باتريوت فرونت” – مجموعة كراهية قومية بيضاء.

يذكر أن جورج بيري فلويد الابن، رجلٌ أمريكي من أصل أفريقي قتلته الشرطة أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 من مايو/أيار 2020.

وسرعان ما انتشرت احتجاجات عبر الولايات المتحدة ردًا على وفاته، بسبب عدائية الشرطة مع ذوي البشرة السوداء، لتصبح قضية عالمية فيما بعد.

وفي مارس/آذار الماضي، مرر المجلس مشروع “قانون جورج فلويد للعدالة” الذي يحظر سياسة الخنق وينهى ما يسمى بـ”الحصانة المؤهلة” لأفراد قوات إنفاذ القانون، ولا يزال المشروع ينتظر موافقة مجلس الشيوخ عليه.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

السجن 22 عاما ونصف لقاتل جورج فلويد (فيديو)

حُكم على الشرطي السابق ديريك شوفين، اليوم الجمعة، بالسجن لمدة 22 عاما ونصف عام لقتله الأمريكي الأسود جورج فلويد، وهي عملية قتل أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

25/6/2021
المزيد من الأخبار

مصر تأمل بيع شركتين مملوكين للجيش في غضون شهور

تقرير حقوقي دولي: سكان غزة يتسممون ببطء و97% من المياه غير صالحة للشرب

تل أبيب تتهم إيران بمحاولة اغتيال إسرائيليين في قبرص.. وإيران ترد

مسربة وثائق فيسبوك: المنصة تختار الربح المادي على السلامة

الأكثر قراءة

انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب عالميا

حقوقي فرنسي ردا على ماكرون: العثمانيون لم يقتلوا الجزائريين ولم يلقوا بهم أحياء من الطائرات (فيديو)

لارش فيلكس.. مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد “محترقا” في حادث مروع (فيديو)

النوم العميق أم السريع.. أيهما أكثر صحة؟ وماذا تفعل عندما يكون الأمر بعيد المنال؟

النوم الجيد ليلاً يحسّن الحياة الجنسية للنساء