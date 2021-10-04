لاعتبارات عنصرية متطرفة.. شخص يلطخ تمثال جورج فلويد بالطلاء وسط نيويورك (فيديو)

تداولت وسائل إعلام أمريكية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا تظهر تعرض تمثال جورج فلويد التذكاري في مدينة نيويورك الأمريكية للتخريب على يد أحد الأشخاص، أمس الأحد.

ونشرت الصحفية البريطانية “كاتي هوبكنس” على قناتها عبر موقع يوتيوب، أمس الأحد، مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، يظهر بشكل واضح الضرر الذي تعرض له التمثال.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن رجال الشرطة الأمريكية قولهم “إن التمثال التذكاري لفلويد في “يونيون سكوير” تعرض للتخريب على يد أحد المتزلجين الذي صبغه بالطلاء الفضي”.

وأكدت الشرطة أنها حصلت على مقطع فيديو حوالي الساعة 10 صباحًا يظهر المخرب وهو يقف خلف تمثال قريب للنائب الراحل جون لويس، وعبث بشيء ما في حقيبته ، ثم سار على لوح التزلج ليلقي بالطلاء على تمثال وجه فلويد، رافضة في الوقت ذاته نشر الفيديو الذي بحوزتها للمتزلج.

￼WANTED￼for Criminal Mischief in the south plaza of Union Square Park # UnionSquarePark #manhattan On 10/03/21 @ 10:15 AM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/1hbcO8iXi8 — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 4, 2021

وأظهرت الصور المتداولة على منصات التواصل، طلاء فضيا متناثرا على التمثال الذي تم تشويهه بعد أيام من الكشف عنه لأول مرة.

ونشر أحد الناشطين الصحفيين الذين تواجدوا في المكان، مقطع فيديو لبعض الأشخاص وهم يصلحون التمثال بإزالة الطلاء عنه ومحاولة إعادته إلى لونه الأصلي.

George Floyd memorial statue vandalized in NYC https://t.co/H41M4yLotf pic.twitter.com/5Z3uZgPo27 — New York Post (@nypost) October 3, 2021

#BREAKING: The George Floyd statue in Union Square has been vandalized. Watch the live coverage of the repairs of the statue. https://t.co/fN0Aw0pbnn — ⚜️ (@tuanstpatricktv) October 3, 2021

وكان تمثال فلويد قد تعرض، في يونيو/حزيران الماضي ، للتلطيخ بالطلاء الأسود ووضع علامة عليه بعبارة “باتريوت فرونت” – مجموعة كراهية قومية بيضاء.

يذكر أن جورج بيري فلويد الابن، رجلٌ أمريكي من أصل أفريقي قتلته الشرطة أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 من مايو/أيار 2020.

وسرعان ما انتشرت احتجاجات عبر الولايات المتحدة ردًا على وفاته، بسبب عدائية الشرطة مع ذوي البشرة السوداء، لتصبح قضية عالمية فيما بعد.

وفي مارس/آذار الماضي، مرر المجلس مشروع “قانون جورج فلويد للعدالة” الذي يحظر سياسة الخنق وينهى ما يسمى بـ”الحصانة المؤهلة” لأفراد قوات إنفاذ القانون، ولا يزال المشروع ينتظر موافقة مجلس الشيوخ عليه.