لاعتبارات عنصرية متطرفة.. شخص يلطخ تمثال جورج فلويد بالطلاء وسط نيويورك (فيديو)

تداولت وسائل إعلام أمريكية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا تظهر تعرض تمثال جورج فلويد التذكاري في مدينة نيويورك الأمريكية للتخريب على يد أحد الأشخاص، أمس الأحد.

ونشرت الصحفية البريطانية “كاتي هوبكنس” على قناتها عبر موقع يوتيوب، أمس الأحد، مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، يظهر بشكل واضح الضرر الذي تعرض له التمثال.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن رجال الشرطة الأمريكية قولهم “إن التمثال التذكاري لفلويد في “يونيون سكوير” تعرض للتخريب على يد أحد المتزلجين الذي صبغه بالطلاء الفضي”.

وأكدت الشرطة أنها حصلت على مقطع فيديو حوالي الساعة 10 صباحًا يظهر المخرب وهو يقف خلف تمثال قريب للنائب الراحل جون لويس، وعبث بشيء ما في حقيبته ، ثم سار على لوح التزلج ليلقي بالطلاء على تمثال وجه فلويد، رافضة في الوقت ذاته نشر الفيديو الذي بحوزتها للمتزلج.

WANTEDfor Criminal Mischief in the south plaza of Union Square Park # UnionSquarePark #manhattan On 10/03/21 @ 10:15 AM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/1hbcO8iXi8

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 4, 2021