مات ساجدا.. لحظة وفاة شاب مصري أثناء صلاته في جوف الليل (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل المصرية مقطع فيديو للحظة وفاة شاب أثناء سجوده خلال صلاة القيام في مقر عمله.

وتوفي الشاب في منطقة سموحة بمحافظة الاسكندرية شمالي مصر، ساجدًا أثناء أدائه الصلاة، بحسب فيديو جرى تداوله على نطاق واسع.

وبحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، فإن الشاب أحمد السيد (39 عامًا) الذي كان يعمل فرد أمن بمركز أشعة في منطقة سموحة، توفي أثناء أدائه صلاة قيام الليل وكان وحيدًا بمقر عمله يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأثناء سجود أحمد خلال الصلاة سقط على الأرض فجأة ميتًا إثر إصابته بأزمة قلبية. وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن الشاب من منطقة الحضرة بالإسكندرية ومتزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الإعدادية.

وحظي المقطع برواج واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مدونون إن وفاة الشاب دليل على حسن الخاتمة، وتساءل بعضهم “ماذا بينك وبين الله؟” داعين له بالرحمة والمغفرة.