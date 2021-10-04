فجأة وعلى الهواء.. رئيس حزب تونسي يقرأ الفاتحة على روح البرلمان (فيديو)

بدأ رئيس حزب (التحالف من أجل تونس) سرحان الناصري مداخلته على الجزيرة مباشر على نحو مفاجئ حيث قرأ سورة الفاتحة كاملة على روح البرلمان التونسي.

وبعد الفاتحة قال إنها كانت على روح البرلمان وكامل منظومة ما قبل 25 يوليو/تموز، ثم دعا النواب للتحول إلى ساحة باردو بالعاصمة التونسية لتقبل واجب العزاء في مصابهم الجلل، على حد تعبيره.

وأضاف الناصري “هذا البرلمان وهذه المنظومة نعتبرها اليوم في عداد الموتى ولا يجوز عليهم سوى الرحمة وطلب المغفرة لما ارتكبوه من ذنوب في حق تونس وشعبها”.

وحول إن كان يعتبر المظاهرات المناهضة للرئيس قيس سعيد بمثابة إعلان وفاة لشرعيته أيضًا قال “ما سبق من مظاهرات كان على مستوى شارع الحبيب بورقيبة وأمام المسرح البلدي رغم التجييش وطلب الخروج من قبل العديد من الأحزاب والحقوقيين والقائلين بأن ما حدث انقلابًا، ولكن الخروج هذه المرة كان في كل ولايات الجمهورية”.

وكانت قد خرجت مظاهرات مؤيدة للرئيس قيس سعيد في تونس أمس الأحد ردد المشاركون فيها هتافات تطالبه بحل البرلمان ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد وتصحيح مسار الثورة، على حد تعبيرهم.

ودعا حزب (حركة الشعب) المؤيد للرئيس قيس سعيد التونسيين للمشاركة في مظاهرات أمس لدعم الرئيس والدفاع عن الدولة في وجه ما وصفته بـ (عصابات الفساد).

وعلى الجانب الآخر اتهمت حملة (ضد انقلاب الرئيس) أجهزة الأمن التونسية بتعطيل عقد اجتماع لها لمناهضة قرارات قيس سعيد بحل البرلمان والحكومة.

واعتقلت السلطات الأمنية النائب بإتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي بالإضافة إلى مقدم برامج بتهمة التآمر على الدولة والدعوة إلة العصيان.

وقالت حركة النهضة إن اعتقال النائب البرلماني عبد اللطيف العلوي، أمس الأحد، يستهدف الحيلولة دون توفر نصاب قانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) المعطلة أعماله.

واستنكرت النهضة في بيان مداهمة فرقة أمنية منزليّ النائب عبد اللطيف العلوي والإعلامي عامر عياد واعتقالهما وترهيب عائلتيهما.

وجددت النهضة رفضها “محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة”.