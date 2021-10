انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب عالميا

انقطعت مجموعة تطبيقات فيسبوك، ومنها منصة مشاركة الصور الشهيرة إنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب، عن خدمة ملايين المستخدمين، اليوم الإثنين، وفقا لموقع تتبع انقطاع الخدمات داون ديتكتور دوت كوم.

وأشار الموقع إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس.

واستقبل مستخدمو فيسبوك في المناطق التي شهدت انقطاع خدمته رسالة تشير إلى حدوث خلل ما وأن العمل يجري لحلّه.

وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر “ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

وقالت وكالة رويترز إن هناك بلاغات أيضا عن مشاكل في الدخول إلى منصة تويتر وموقعي غوغل وأمازون، بالإضافة إلى أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021