انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب عالميا

انقطعت مجموعة تطبيقات فيسبوك، ومنها منصة مشاركة الصور الشهيرة إنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب، عن خدمة ملايين المستخدمين، اليوم الإثنين، وفقا لموقع تتبع انقطاع الخدمات داون ديتكتور دوت كوم.

وأشار الموقع إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس.

واستقبل مستخدمو فيسبوك في المناطق التي شهدت انقطاع خدمته رسالة تشير إلى حدوث خلل ما وأن العمل يجري لحلّه.

وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر “ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

وقالت وكالة رويترز إن هناك بلاغات أيضا عن مشاكل في الدخول إلى منصة تويتر وموقعي غوغل وأمازون، بالإضافة إلى أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

ويأتي انقطاع الخدمة غداة ظهور مبلغة عن المخالفات على شاشة تلفزيون أمريكي لكشف هويتها بعد أن سربت مجموعة وثائق للسلطات تزعم أن فيسبوك يعرف أن منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية.

وعملت خبيرة البيانات فرانسيس هوغن (37 عاما) في شركات من بينها غوغل وبينترست، لكنها قالت في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” الإخباري لشبكة “سي بي إس” إن فيسبوك “أسوأ بكثير” من كل ما رأته سابقا.