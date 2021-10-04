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انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب عالميا

عطل شامل يطال مختلف مواقع التواصل حول العالم
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202108:58 PM (مكة المكرمة)

انقطعت مجموعة تطبيقات فيسبوك، ومنها منصة مشاركة الصور الشهيرة إنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب، عن خدمة ملايين المستخدمين، اليوم الإثنين، وفقا لموقع تتبع انقطاع الخدمات داون ديتكتور دوت كوم.

وأشار الموقع إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس.

واستقبل مستخدمو فيسبوك في المناطق التي شهدت انقطاع خدمته رسالة تشير إلى حدوث خلل ما وأن العمل يجري لحلّه.

وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر “ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”.

وقالت وكالة رويترز إن هناك بلاغات أيضا عن مشاكل في الدخول إلى منصة تويتر وموقعي غوغل وأمازون، بالإضافة إلى أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

ويأتي انقطاع الخدمة غداة ظهور مبلغة عن المخالفات على شاشة تلفزيون أمريكي لكشف هويتها بعد أن سربت مجموعة وثائق للسلطات تزعم أن فيسبوك يعرف أن منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية.

وعملت خبيرة البيانات فرانسيس هوغن (37 عاما) في شركات من بينها غوغل وبينترست، لكنها قالت في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” الإخباري لشبكة “سي بي إس” إن فيسبوك “أسوأ بكثير” من كل ما رأته سابقا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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