اقتحامات إسرائيلية للأقصى وحملة اعتقالات بالضفة وتوغل لآليات الاحتلال في غزة (فيديو)

جدد عشرات المستوطنين، الإثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية، في وقت شنت فيه قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق بالضفة الغربية، بينما توغلت آليات الاحتلال في خانيونس جنوبي غزة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان إن “64 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية”. وشهدت وتيرة الاقتحامات ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع أعياد يهودية.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من شرطة الاحتلال والتي بدأت بالسماح للاقتحامات في عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/RRMnCOxMky — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 4, 2021

وقبل أيام أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تصاعد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق مدينة القدس ومقدساتها خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وفيما يتعلق بإجراءات التهويد في المدينة، ذكر التقرير أن قوات الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي، أعمال الترميم للجسر الواصل بين باحة حائط البراق والمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على الرغم من معارضة دائرة الأوقاف الإسلامية لهذه الأعمال.

اعتقالات الضفة

وفي الأثناء، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية، وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس واعتقلت أسيرين محررين من مخيم عسكر القديم.

وشهد مخيم عسكر مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي تعرضت للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن مواجهات اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام حي الطيرة برام الله، ولم يبلغ عن إصابات، بينما اعتقلت أسيرًا محررًا.

توغل في غزة

وفي غزة، توغلت آليات عسكرية للاحتلال في أراضي المواطنين الحدودية شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

وقالت وكالة الإنباء الفلسطينية (وفا) إن الآليات انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق خانيونس، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار في المكان.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، أو فلاحتها.