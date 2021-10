أحدهما لبناني المولد.. عالمان يفوزان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021

أعلن معهد كارولينسكا السويدي، اليوم الإثنين، فوز العالمين الأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021 عن أعمالهما بشأن كيفية تحفيز الحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية للنبضات العصبية في الجسم البشري.

وأوضح المعهد أن العالمين “حددا الحلقات المفقودة الحاسمة في فهمنا للتفاعل المعقد بين حواسنا والبيئة”.

وأضاف أن المعرفة التي أسهمت بها اكتشافاتهما استُخدمت في تطوير علاجات لمجموعة من الأمراض، بما فيها الآلام المزمنة.

وقبل إعلان الجائزة كانت التكهنات تقول بأن تركز هذا العام على الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتطوير التقنية المستخدمة في بعض اللقاحات الرائدة.

واستخدم ديفيد جوليوس (الكابسيسين)- وهو مركب لاذع من الفلفل الحار- لتحديد جهاز استشعار في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة.

أما أردم باتابوتيان -اللبناني المولد- فقد استخدم الخلايا الحساسة للضغط لاكتشاف فئة جديدة من أجهزة الاستشعار التي تستجيب للمحفزات الميكانيكية في الجلد والأعضاء الداخلية.

