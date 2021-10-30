المخابرات الأمريكية ربما تكون غير قادرة نهائيا على تحديد منشأ كوفيد-19

قالت أجهزة المخابرات الأمريكية الجمعة إنها ربما تكون غير قادرة نهائيا على تحديد منشأ كوفيد-19 بعد جدل على مدار الأشهر الماضية.

ويعد ذلك صياغة جديدة أكثر تفصيلا أصدرتها عن رؤيتها المتعلقة بما إذا كان فيروس كورونا انتقل من الحيوانات إلى البشر أم تسرب من أحد المعامل.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية في تقرير نُزعت عنه السرية إن كلا من المنشأ الطبيعي والتسرب من معمل افتراض معقول فيما يتعلق بالكيفية التي أصيب بها البشر في البدء بسارس-كوف-2.

إلا أنه استدرك قائلا إن المحللين يختلفون حول أيهما الأكثر ترجيحا أو إن كان ممكنا على الإطلاق الوصول إلى تقييم نهائي.

واستبعد التقرير أيضا الافتراضات التي تذهب إلى أن فيروس كورونا نشأ باعتباره سلاحا بيولوجيا.

وذكر التقرير أن القائلين بهذه النظرية “ليس لديهم منفذ مباشر إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات” في الصين حيث اكتشفت الإصابات الأولى بالمرض وإنهم متهمون بنشر الأكاذيب.