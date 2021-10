السودان.. المتظاهرون يحتشدون ضد إجراءات البرهان وأمريكا تحذر الجيش من العنف

طالبت الولايات المتحدة الجيش في السودان بعدم اللجوء للعنف ضد المتظاهرين الذي يحتشدون اليوم السبت، احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الإثنين الماضي، بحل الحكومة المدنية.

وقالت الإدارة الأمريكية إن رد فعل الجيش سيكون “اختبارا لنياته”.

وعلى الرغم من تصاعد العنف في العاصمة الخرطوم، إذ سقط ثمانية قتلى و170 جريحا منذ الإثنين الماضي، يحشد أنصار الحكم المدني لتعبئة عامة ومسيرات اليوم السبت ضد ما يصفوه بـ”انقلاب عسكري” قاده البرهان وحل بموجبه مجلسي السيادة والوزراء واعتقل عددا من الوزراء والرموز السياسية البارزة بما في ذلك رئيس الحكومة المنحل عبد الله حمدوك والخاضع للإقامة الجبرية وممنوع من التواصل الخارجي، بحسب الأمم المتحدة.

ونقلت رويترز مساء الجمعة عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قوله للصحفيين “غدا سيظهر مؤشر حقيقي على نيات الجيش”.

The United States continues to stand with Sudan’s people in their nonviolent struggle for democracy. Sudan’s security forces must respect human rights; any violence against peaceful demonstrators is unacceptable. https://t.co/ArEE3G3OYE

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 30, 2021