شاهد: فلسطيني يوجه عدة لكمات لشرطي إسرائيلي ويسقطه أرضا.. ماذا حدث؟

أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال 4 فلسطينيين من بلدية كفر قاسم داخل أراضي الـ 48 المسماة بالخط الأخضر، إثر تصديهم لمحاولة اعتداء من أفرادها، بحسب إعلام إسرائيلية.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، السبت، إن أفرادًا من الشرطة أرادوا تفتيش مبنى بلدية كفر قاسم الليلة الماضية وهو ما رفضته قوة أمنية محلية (مكونة من عناصر فلسطينية داخل الخط الأخضر) مسؤولة من قبل البلدية عن الدوريات في البلدة ومكافحة العنف فيها.

وأظهر مقطع مصور بثته القناة شرطيًا إسرائيليًا وهو يستخدم صاعقًا كهربائيًا ضد أحد أفراد الأمن التابعين للبلدية، قبل أن يقوم الأخير ردًا على ذلك بكيل عدد من اللكمات المتتالية للشرطي أسقطته أرضًا.

شباب كفر قاسم الأبطال وهم يضربوا الشرطة الإسرائيلية pic.twitter.com/2A5X4RUY96 — Ahmed 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 بلدي وعشقي وحياتي (@Fz7J8tS0xIMBoeK) October 2, 2021

وتطور الموقف، باندلاع مزيد من المواجهات بين عدد من فلسطينيي 48 والشرطة الإسرائيلية في المكان، وفق المصدر ذاته الذي لم يوضح سبب محاولة الشرطة اقتحام البلدية.

بدوره، علق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت على الحادث وقال إنه يقف إلى جانب أفراد الشرطة الذين تعرضوا “لاعتداء عنيف” في كفر قاسم، وإن “العنف في المجتمع العربي وصل إلى نقطة لا تحتمل”، بحسب تغريدة نشرها على موقع تويتر.

وأضاف “سنكافح هذا العنف بكل طاقتنا. أتوقع من المجتمع العربي الذي يطلب من الدولة أن تتدخل، أن يدعم أفراد الشرطة دعمًا كاملًا. سنصل إلى المعتدين وسنحاسبهم”.

لا استبعد أن تهز لكمات شبان كفر قاسم لعناصر الشرطة الإسرائيلية أركان حكومة نفتالي بنت ومنصور عباس. pic.twitter.com/9jeM4Vuk3A — mohammed abuallan (@mohammedabualan) October 2, 2021

وقال أحد المعتقلين بحسب ما نُقل عن القناة 12 الإسرائيلية “تلقيت من الشرطي صعقًا بالكهرباء في ظهري، فقدت السيطرة على نفسي، وتصرفت بشكل غريزي لأنني أردت الدفاع عن نفسي”.

من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن المواجهات انتهت باعتقال 4 فلسطينيين للاشتباه في قيامهم بالاعتداء على أفراد الشرطة.

وتلقى 3 من أفراد الشرطة الإسرائيلية العلاج الطبي في موقع الحادث. وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة ويتوقع تنفيذ اعتقالات إضافية، بحسب المصدر ذاته.

ويُشكّل المواطنون العرب نحو 20% من عدد السكان في إسرائيل البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة.

شباب كفر قاسم الأبطال وهم يضربوا الشرطة الإسرائيلية pic.twitter.com/2A5X4RUY96 — Ahmed 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 بلدي وعشقي وحياتي (@Fz7J8tS0xIMBoeK) October 2, 2021

في ٣ عناصر من الشرطه الاسرائيليه ماكلين كتله من شباب فلسطينيه في كفر قاسم 😅 — ‏𓂆 Sarah‏ (@pssarrahh) October 2, 2021