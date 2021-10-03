الخوذ البيضاء تنقذ كلبا “فاقدا للبصر” سقط داخل حفرة صرف صحي في إدلب (فيديو)

أجرى فريق من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) صباح اليوم الأحد عملية إنقاذ من نوع خاص عندما أخرجوا كلبًا صغيرًا من حفرة في شوارع مدينة إدلب شمالي سوريا.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني السوري عبر صفحته الرسمية على تويتر مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ كلب فاقد للبصر سقط في حفرة لصيانة الصرف الصحي.

وقال حساب الخوذ البيضاء الذي عنون مقطع الفيديو بـ “الإنسانية لا تتجزأ” إن فريق الإنقاذ أطلق سراح الكلب بعد التأكد من سلامته.

الإنسانية لا تتجزأ ، في ساعات الصباح أخرجت فرق الدفاع المدني السوري كلباً فاقداً للبصر سقط في حفرة لصيانة الصرف الصحي في مدينة #إدلب اليوم الأحد 3 تشرين الأول، وتم إطلاقه بعد التأكد من سلامته.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/r80Yr8U9O9 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 3, 2021

وتعرف منظمة الخوذ البيضاء نفسها أنها منظمة إنسانية من 3 آلاف متطوع يشتغلون في الإنقاذ وزراعة الأمل وأنها ساهمت في إنقاذ 124 ألف شخص بينما فقدت 292 متطوعًا.

وتعيش الحيوانات في سوريا أوضاعًا صعبة إذ عملت السلطات التركية في سبتمبر/أيلول الماضي، على تنظيف مخلفات تسرب النفط في سوريا الذي سبب موت العديد من الحيوانات البحرية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الحرب في سوريا كانت سببًا في اختفاء عدد من السلالات في المناطق التي تعرضت للقصف منها حيوانات نادرة.