اعتقال نائب ومذيع تونسيين بسبب انتقاد قيس سعيد (فيديو)

اعتقلت السلطات التونسية، اليوم الأحد، نائبا في البرلمان ومذيعا في قناة خاصة إثر حلقة تلفزيونية انتقدا خلالها الرئيس قيس سعيد، الذي يمسك بجميع السلطات في البلاد.

وقال محاميهما مالك بن عمر إنه جرى اليوم توقيف النائب عبد اللطيف العلوي ومقدم البرامج في تلفزيون الزيتونة عامر عياد إثر بث برنامج حصاد 24.

وأضاف المحامي إن الاعتقال جاء إثر تعبيرهما “عن بعض الآراء خلال هذا البرنامج” مشيراً إلى أن “عملية التوقيف جاءت بطلب من القضاء العسكري” والتهمة “هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة”.

ووجه عامر عياد في مقدمة برنامجه انتقادات شديدة لسعيّد وقال في تعليقه على قرار تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن “هي أول امرأة تنال شرف قيادة الانقلاب، لن تكون رئيسة حكومة.. بل ستكون فقط خادمة للسلطان ومنفذة لأوامره”.

وأضاف عياد: “الشعبوي (سعيّد) لم يستطع ترويض رجل ليصبح خاتما في إصبعه”.

وكان النائب عبد اللطيف العلوي عن حزب (ائتلاف الكرامة) من بين ضيوف البرنامج الذي بث على قناة (الزيتونة).

وقال العلوي خلال الحلقة “نحن نقول بشجاعة هذا انقلاب ونعارضه ونتمسك بالشرعية”. وتابع “نجلاء بودن تقدم كقربان لتبييض الانقلاب هذه إهانة للمرأة”.

وكلّف سعيّد، الأربعاء الماضي، نجلاء بودان الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية بتشكيل حكومة جديدة.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقل القضاء العسكري التونسي النائب سيف الدين مخلوف رئيس (ائتلاف الكرامة) المعروف بانتقاده الشديد للرئيس سعيّد واتُهم “بالتطاول على أحد القضاة العسكريين وما يمثل ذلك من تهديد صارخ للقضاة العسكريين”.

وأعلن سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي “تدابير استثنائية” في البلاد شملت تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي سعيد مقاليد السلطة في البلاد، وهو ما اعتبره سياسيون ونواب وأحزاب “انقلاب”.

وتوسع سعيد في فرض سلطاته وصلاحياته بمنح نفسه سلطة تعديل الدستور والحكم بموجب مراسيم، في ترسيخ لسلطاته المنفردة.