أفغانستان.. قتلى وجرحى في انفجار بمحيط جنازة والدة المتحدث باسم طالبان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، مقتل عدة أشخاص في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابل، وقع بالقرب من مراسم جنازة والدة المتحدث الرئيسي لطالبان ذبيح الله مجاهد، وفق تقارير إعلامية.

وقالت الحركة إن الانفجار وقع أثناء تجمع عدد من الأشخاص قرب بوابة مسجد “عيد جا” الشهير في العاصمة مدخل أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابل.

وأكد ذبيح الله مجاهد -يشغل حاليًا منصب نائب وزير الإعلام والثقافة- وقوع الانفجار في بيان عبر تويتر، مضيفًا أن عددا من المدنيين قتلوا وأصيبوا في الانفجار، دون أن يكشف عن أعداد محددة للقتلى والمصابين.

BREAKING: A bomb targeting the entrance of a mosque in Afghan capital Kabul has left a "number of civilians" dead, a Taliban spokesman says. https://t.co/gExNnMXEP2

— The Associated Press (@AP) October 3, 2021