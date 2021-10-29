حادثة فريدة من نوعها.. “ديناصور” يقتحم قاعة الأمم المتحدة (فيديو)

في حادثة هي الأولى من نوعها وتمثل انتهاكات للبروتوكول الدبلوماسي لمنظمة الأمم المتحدة، اقتحم ديناصور قاعة الجمعية العامة الشهيرة ليحذر دبلوماسيي العالم من على منصة المتحدثين الرسمية من مخاطر التغير المناخي وضرورة العمل الجاد منعًا لانقراض البشرية.

المشهد السابق كان جزءًا من فيلم قصير أنتجه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن حملة (لا تختاروا الانقراض).

وقال الديناصور في كلمته التي وجهها لدبلوماسيّ وقادة العالم إن “الانقراض شيء سيئ”، وتساءل “هل تقودون أنفسكم إلى الانقراض؟ أنتم تتجهون نحو كارثة مناخية”.

وأضاف أن الوقت قد حان لكي يتوقف البشر عن تقديم الأعذار وليبدأوا في إجراء تغييرات لمعالجة أزمة المناخ.

وأظهر بحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي صدر كجزء من حملة (لا تختاروا الانقراض) أن العالم ينفق 423 مليار دولار أمريكي سنويًا لدعم الوقود الأحفوري فقط وهو ما يكفي لتغطية حملة تطعيم عالمية ضد فيروس كورونا أو يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي اللازم للقضاء على الفقر المدقع العالمي.

وفي هذا الشان، تابع الديناصور “فكروا في كل الأشياء الأخرى التي يمكنكم فعلها بهذه الأموال. يعيش الناس في جميع أنحاء العالم في فقر. ألا تعتقدون أن مساعدتهم سيكون أمرًا أكثر منطقية من دفع ثمن زوال جنسكم بأكمله؟”.

وهذا الفيلم هو الأول على الإطلاق الذي يتم إنتاجه داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام صور يولدها الحاسوب والمعروفة باسم CGI.

ويضم الفيلم مشاهير عالميين يعبرون عما “يجول في خاطر” الديناصور بعدة لغات بما في ذلك الممثلة الإسبانية إيزا غونزاليز والممثل الدنماركي نيكولاي كوستر-فالداو والممثلة الفرنسية أيسا مايغا.