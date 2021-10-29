شاهد: رياح قوية تحطم سيارتين وتشق شجرة نصفين أمام أحد منازل ملبورن

أسقطت رياح قوية هبت على ملبورن في أستراليا، اليوم الجمعة، الأشجار في أنحاء عديدة من المنطقة وسط تحذيرات من طقس سيئ في أجزاء من ولاية فيكتوريا.

وسجلت كاميرا أمن منزلية خاصة بأحد السكان لحظة انقسام جذع شجرة ضخمة إلى قسمين وتحطم سيارتين متوقفتين في فناء منزله الأمامي في ضاحية (ويريبي) في ملبورن.

وسجل المكتب المحلي للأرصاد الجوية هبوب رياح تصل سرعتها إلى 143 كيلومترا في ساعة في أجزاء من ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الجمعة.

وقالت خدمة الطوارئ في الولاية إنهم تلقوا نحو 1670 طلبات المساعدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت بات فيه آلاف السكان من دون كهرباء.

وتزداد المخاوف من انقطاع الكهرباء من بعض المنازل لعدة أيام، في وقت كانت فيه الأشجار المقتلعة بفعل الرياح والأسقف الممزقة تغطي مناطق واسعة.

وقالت وزيرة خدمات الطوارئ إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات نتيجة الطقس القاسي في وقت عطلت الفوضى شبكات السكك الحديدية والترام معظم اليوم.

An SES volunteer was forced to smash windows to free his wife and children from their Cockatoo home after it was crushed by a tree. While a toppled branch missed another family by just inches. https://t.co/mj6hW1DtKf — Herald Sun (@theheraldsun) October 29, 2021

وأدى تناثر الحطام وتحطم إشارات المرور إلى إعاقة نظام الطرق في المدينة في وقت كان العديد من سكان ملبورن يستعدون لزيارة منطقة فيكتوريا للمرة الأولى منذ أغسطس/آب الماضي.

وسقطت شجرة ضخمة بالقرب من شارع (بارك كارلتون) ليس بعيدًا عن المكان الذي قُتل فيه أستاذ جامعي في ملبورن بسبب تساقط شجرة مماثلة عام 2019.

When we talk about strong winds in Melbourne:

Poor traffic light was doing a great a job in front of Peter Mac

o.O pic.twitter.com/NJNuXsNH9k — ℍ𝕒𝕞𝕚𝕕 𝕊⌬𝕝𝕖𝕚𝕞𝕒𝕟𝕚𝕟𝕖𝕛𝕒𝕕 🔬🐨 (@HamidUnimelb) October 28, 2021

وأطاحت الرياح بحاويات شحن تزن 3.7 طن في ميناء ملبورن، في حين قامت أطقم حدائق فيكتوريا بتقييم الأضرار التي لحقت بالمسارات ومواقع الاستجمام خشية أن تكون بعض المواقع الشهيرة غير آمنة لتدفق الزوار.

وتحطم سقف مبنى سكني في أحد الشوارع بميناء ملبورن، وتطاير الصفائح من حديد السقف عبر شارع، الأمر الذي أوقف حركة المرور وجعل المشاة يركضون بحثًا عن ملجأ.