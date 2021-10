شاهد: رياح قوية تحطم سيارتين وتشق شجرة نصفين أمام أحد منازل ملبورن

أسقطت رياح قوية هبت على ملبورن في أستراليا، اليوم الجمعة، الأشجار في أنحاء عديدة من المنطقة وسط تحذيرات من طقس سيئ في أجزاء من ولاية فيكتوريا.

وسجلت كاميرا أمن منزلية خاصة بأحد السكان لحظة انقسام جذع شجرة ضخمة إلى قسمين وتحطم سيارتين متوقفتين في فناء منزله الأمامي في ضاحية (ويريبي) في ملبورن.

وسجل المكتب المحلي للأرصاد الجوية هبوب رياح تصل سرعتها إلى 143 كيلومترا في ساعة في أجزاء من ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الجمعة.

وقالت خدمة الطوارئ في الولاية إنهم تلقوا نحو 1670 طلبات المساعدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت بات فيه آلاف السكان من دون كهرباء.

وتزداد المخاوف من انقطاع الكهرباء من بعض المنازل لعدة أيام، في وقت كانت فيه الأشجار المقتلعة بفعل الرياح والأسقف الممزقة تغطي مناطق واسعة.

وقالت وزيرة خدمات الطوارئ إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات نتيجة الطقس القاسي في وقت عطلت الفوضى شبكات السكك الحديدية والترام معظم اليوم.

An SES volunteer was forced to smash windows to free his wife and children from their Cockatoo home after it was crushed by a tree. While a toppled branch missed another family by just inches. https://t.co/mj6hW1DtKf

— Herald Sun (@theheraldsun) October 29, 2021