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الأخبار|أستراليا

شاهد: رياح قوية تحطم سيارتين وتشق شجرة نصفين أمام أحد منازل ملبورن

29/10/2021-|آخر تحديث: 29/10/202104:53 PM (مكة المكرمة)

أسقطت رياح قوية هبت على ملبورن في أستراليا، اليوم الجمعة، الأشجار في أنحاء عديدة من المنطقة وسط تحذيرات من طقس سيئ في أجزاء من ولاية فيكتوريا.

وسجلت كاميرا أمن منزلية خاصة بأحد السكان لحظة انقسام جذع شجرة ضخمة إلى قسمين وتحطم سيارتين متوقفتين في فناء منزله الأمامي في ضاحية (ويريبي) في ملبورن.

وسجل المكتب المحلي للأرصاد الجوية هبوب رياح تصل سرعتها إلى 143 كيلومترا في ساعة في أجزاء من ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الجمعة.

وقالت خدمة الطوارئ في الولاية إنهم تلقوا نحو 1670 طلبات المساعدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت بات فيه آلاف السكان من دون كهرباء.

وتزداد المخاوف من انقطاع الكهرباء من بعض المنازل لعدة أيام، في وقت كانت فيه الأشجار المقتلعة بفعل الرياح والأسقف الممزقة تغطي مناطق واسعة.

وقالت وزيرة خدمات الطوارئ إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات نتيجة الطقس القاسي في وقت عطلت الفوضى شبكات السكك الحديدية والترام معظم اليوم.

وأدى تناثر الحطام وتحطم إشارات المرور إلى إعاقة نظام الطرق في المدينة في وقت كان العديد من سكان ملبورن يستعدون لزيارة منطقة فيكتوريا للمرة الأولى منذ أغسطس/آب الماضي.

وسقطت شجرة ضخمة بالقرب من شارع (بارك كارلتون) ليس بعيدًا عن المكان الذي قُتل فيه أستاذ جامعي في ملبورن بسبب تساقط شجرة مماثلة عام 2019.

وأطاحت الرياح بحاويات شحن تزن 3.7 طن في ميناء ملبورن، في حين قامت أطقم حدائق فيكتوريا بتقييم الأضرار التي لحقت بالمسارات ومواقع الاستجمام خشية أن تكون بعض المواقع الشهيرة غير آمنة لتدفق الزوار.

وتحطم سقف مبنى سكني في أحد الشوارع بميناء ملبورن، وتطاير الصفائح من حديد السقف عبر شارع، الأمر الذي أوقف حركة المرور وجعل المشاة يركضون بحثًا عن ملجأ.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

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