إعادة تفعيل الاعتقال الإداري بحق الفسفوس.. ونادي الأسير: استشهاده سيشعل انتفاضة

أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار أن قرار مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تفعيل قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام (كايد الفسفوس) هو قرار إعدام بالموت البطيء بحق الأسير.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال أعادت تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ107 على التوالي.

هيئة الأسرى: إعادة تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب كايد الفسفوس 29-10-2021 وفا- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال أعادت تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم 107 على التوالي. التفاصيل: https://t.co/GLeSDhD3da pic.twitter.com/KMhP9921tW — Wafa News Agency (@WAFA_PS) October 29, 2021

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا في الرابع عشر من الشهر الجاري بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس، الذي يواجه وضعًا صحيًا خطرًا داخل مستشفى.

تحذير المنظمات الدولية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم نادي الأسير الفلسطيني أن إعادة التفعيل لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ويدل على تجاهل حكومة الاحتلال لكل النداءات التي صدرت عن الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الدولية تحذر من خطر الموت الذي يحدق بهؤلاء الأسرى المضربين.

ووجه نادي الأسير نداءً إلى كل الأحرار في العالم للتحرك الفوري من أجل الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وقال إن ما يجري الآن هو أمر خطير جدًا بحق الأسرى المضربين.

وحذر من أن استشهاد أي أسير مضرب عن الطعام سيشعل المنطقة وأن فلسطين ستكون على موعد مع انتفاضة شعبية جديدة عنوانها “أسرى الحرية”.

ويخوض الأسير الفسفوس إضرابه لليوم (107) احتجاجًا على اعتقاله الإداري وهو محتجز بمشفى “برزلاي” الإسرائيلي في وضع صحي خطير.

#عاجل | متابعة صفا | مكتب إعلام الأسرى: سلطات الاحتلال تعيد تفعيل أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام منذ 107 أيام كايد الفسفوس، بعد أن جمّدته قبل أسبوعين pic.twitter.com/ZQ04QLV6IN — وكالة صفا (@SafaPs) October 29, 2021

وقال شقيق الأسير إن مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت المستشفى ومنعت أطباء من جمعية أطباء لحقوق الإنسان من زيارته وسلمته قرارًا بإعادة تفعيل الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأسير الفسفوس (31 عامًا) من دورا/ الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15-10-2020 وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك.