بسبب “حبة مهدئة”.. راكب يلكم امرأة في وجهها داخل مترو أنفاق نيويورك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصلة اللحظة التي يقوم فيها رجل غاضب بلكم امرأة في وجهها داخل عربة مترو مزدحمة في مدينة نيويورك بعدما طلبت منه أن “يأخذ حبة مهدئة”.

نشرت الحادثة في البداية على تويتر ثم أعيد مشاركتها على تيك توك لتحصد ما يقرب مليونين ونصف مليون مشاهدة، وذلك على الرغم من عدم وضوح التاريخ والموقع على وجه الدقة.

ويبدأ الفيديو بالرجل الذي كان يقف أمام امرأة وهو يصرخ “قولي لي في وجهي الآن! قولي لي أن آخذ حبة مهدئة! قولي كلمة (حبة مهدئة)!”.

New York City D train:

WHAT IS THIS MAN'S NAME?

Man punches woman who said he need to take a ‘chill pill’ on subway

pic.twitter.com/rO5yYcIZ35

— Scotty Smooch MaGuire (@Smooch10046744) October 28, 2021