Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

بسبب “حبة مهدئة”.. راكب يلكم امرأة في وجهها داخل مترو أنفاق نيويورك (فيديو)

29/10/2021-|آخر تحديث: 29/10/202104:33 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصلة اللحظة التي يقوم فيها رجل غاضب بلكم امرأة في وجهها داخل عربة مترو مزدحمة في مدينة نيويورك بعدما طلبت منه أن “يأخذ حبة مهدئة”.

نشرت الحادثة في البداية على تويتر ثم أعيد مشاركتها على تيك توك لتحصد ما يقرب مليونين ونصف مليون مشاهدة، وذلك على الرغم من عدم وضوح التاريخ والموقع على وجه الدقة.

ويبدأ الفيديو بالرجل الذي كان يقف أمام امرأة وهو يصرخ “قولي لي في وجهي الآن! قولي لي أن آخذ حبة مهدئة! قولي كلمة (حبة مهدئة)!”.

فأجابته وهي تنظر في وجهه “حبة مهدئة”، فقام على الفور بضربها في وجهها بينما يصيح بقية الركاب من الصدمة.

وتصيح مصورة الفيديو “كيف تفعل ذلك إنها امرأة! ليرد عليها الرجل: اهتمي بشؤونك”، ثم يهدد المرأة وهو يبتعد صارخًا “قوليها مرة أخرى. أنا أتعامل مع أطفالي، أتفهمين؟”.

بعدها بدأ في خطبة طويلة موجهًا حديثه لجميع الركاب ومنتهيًا بقوله “عندما أكون واقفًا في القطار، ابتعدوا عن الطريق!”.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شرطة نيويورك توضيحها أن المرأة ضحية الاعتداء لم تقدم بلاغًا، بينما ما زالت الشرطة تتحقق في الواقعة.

المصدر : نيويورك بوست

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

حادثة فريدة من نوعها.. “ديناصور” يقتحم قاعة الأمم المتحدة (فيديو)

شاهد: رياح قوية تحطم سيارتين وتشق شجرة نصفين أمام أحد منازل ملبورن

هل ينجح التفاح فعليا في إنقاص الوزن؟ خبراء تغذية يجيبون

تعرف على كيفية استخدام الأسبرين في ضوء التوصيات الأمريكية الأخيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

“عملية أزور” بقيادة يميني متطرف.. هذه تفاصيل محاولة الانقلاب على ماكرون

اهتمام علمي واسع بنجاح تجربة زراعة كلية خنزير في جسم إنسان.. ماذا يعني ذلك؟ (فيديو)

مكون بسيط يحول كوب قهوتك إلى آلة لحرق الدهون.. تعرف عليه

دراسة لجامعة عربية تحذر من تداعيات خطيرة لارتفاع الدهون الثلاثية في الدم