الجائحة “لن تنتهي قريبا”.. منظمة الصحة تكشف عن خطة جديدة لمكافحة كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن خطة جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في أفقر الدول، مطالبة بنحو 23 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها.

وناشدت المنظمة الدولية ومنظمات إغاثة أخرى، أمس الخميس، زعماء أكبر 20 اقتصاد في العالم (مجموعة العشرين) تمويل خطة لمساعدة البلدان الأكثر فقرا للحصول على لقاحات وغيرها.

وقال تيدروس غيبريسوس مدير منظمة الصحة في مؤتمر صحفي إن “الجائحة لن تنتهي قريبا” في وقت يكرر فيه الرسالة نفسها ويطالب بمبالغ عادلة لكل الدول، لكن دون جدوى.

وجدد غيبريسوس دعوته لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين المجتمعين نهاية هذا الأسبوع في روما إلى تمويل الإستراتيجية التي كُشف عنها أمس الخميس “بالكامل”.

تمويل للدول الفقيرة

وطلبت المنظمة الدولية ومنظمات الإغاثة زعماء مجموعة العشرين، تمويل خطة بقيمة 23.4 مليار دولار لمساعدة البلدان الأكثر فقرا على الحصول على لقاحات وأدوية كوفيد-19 وإجراء الاختبارات في العام المقبل.

وتحدد الخطة الطموحة ملامح الاستراتيجية المعروفة باسم “مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19” حتى سبتمبر/أيلول العام المقبل.

فايزر تختبر حبّة تقي من فيروس كورونا (رويترز)

ويُتوقع أن تشمل استخدام حبوب تجريبية مضادة للفيروس تؤخذ عن طريق الفم من إنتاج شركة الأدوية (ميرك آند كو) لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة.

وقال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة لدى المبادرة في إحاطة “الطلب يستهدف الحصول على 23.4 مليار دولار، هذا مبلغ معقول من المال، لكن إذا قارنته بالضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي، فإنه ليس مبلغًا كبيرًا بهذا القدر”.

وأقرّ رئيس وزراء السويد السابق بأن المبادرة تواجه صعوبات للحصول على هذا التمويل، مشيرًا إلى أن النرويج وجنوب أفريقيا تشاركان في قيادة جهود جمع الأموال.

وحذرت المنظمة من أن الحصول غير العادل على الفحوصات والعلاجات واللقاحات يطيل أمد الجائحة ويعزّز خطر ظهور متحورات جديدة أخطر يمكن أن تتجاوز طرق مكافحة الفيروس المتاحة.