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البرهان يتعهد بإكمال هياكل السلطة الانتقالية “في أقرب وقت ممكن” (فيديو)

28/10/2021

تعهد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في بيان الخميس، بإكمال هياكل السلطة الانتقالية “في أقرب وقت ممكن”، عبر تمثيل كل الولايات من دون حزبية أو جهوية أو قبيلية، على حد قوله.

ووعد البرهان في بيان بثه التلفزيون السوداني اليوم الخميس “بإكمال هياكل السلطة الانتقالية والتحول الديمقراطي في أقرب وقت ممكن، حتى تتحقق قيم العدالة والحرية والسلام”.

وكان البرهان قد أعلن الإثنين الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل ساعات من هذه القرارات، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

وأكد البرهان، بحسب البيان، أن “هياكل السلطة ستضم ممثلين من كافة الولايات دون حزبية أو جهوية أو قبلية، يكون القاسم المشترك بينهم هو خدمة وحب هذا الوطن”.

واعتبر البرهان، أن “دماء الشهداء والجرحى هي التي جعلتنا نعمل على تصحيح مسار الثورة”.

وجدد البرهان، وفق البيان، “العهد بالمضي قدما بالثورة حتى مبتغاها وصولا لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل يكفل للشعب السوداني العيش بكرامة”.

ويشهد السودان، منذ الإثنين، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المحتجون “انقلابا عسكريا”.

وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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Published On 28/10/2021
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