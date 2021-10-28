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قائد الجيش السوداني يعفي 6 سفراء من مناصبهم

القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (الجزيرة مباشر)
27/10/2021

أعلن التلفزيون السوداني الرسمي أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بإعفاء ستة سفراء من مناصبهم بينهم السفراء المعتمدين في كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وفرنسا وقطر والصين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن السفير السوداني في واشنطن نورالدين ساتي في لقاء مع الجزيرة مباشر، الأربعاء، أنه لن يتعامل مع قيادة الجيش السوداني التين اتهمها بالانقلاب على إرادة الشعب وعدم احترام الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها، مؤكدا أنه على اتصال غير مباشر مع رئيس الوزراء المعتقل عبد الله حمدوك.

وقال “لن أتعامل مع البرهان وحمدوك رئيسي”.

وكان حوالي 12 سفيرا ودبلوماسيا سودانيا أعلنوا رفضهم لما وصفوه بـ”لانقلاب العسكري” الذي قام به قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ضد الدستور وضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأعلن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الإثنين الماضي، حلّ المؤسسات الانتقالية وفرض حالة الطوارئ في السودان، وعودة الحكم العسكري للبلاد وسط ترحيب من البعض ورفض مطلق من آخرين نددوا بما وصفوه بأنه “انقلاب”.

وظهر البرهان الإثنين على شاشة التلفزيون ببزته العسكرية، وأعلن أنه يريد “تصحيح الثورة” التي أطاحت بعمر البشير في 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر

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