لقاح جديد ضد سلالة دلتا.. “مع الحكيم” ينفرد بتصريحات من الفريق المطور (فيديو)

أكد الدكتور أحمد محمود سالمان عضو الفريق البحثي الذي صمم وطور لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد، أنه تم تطوير لقاح ضد السلاسة المتحورة شديدة العدوى المعروفة باسم (دلتا) والتي ظهرت أول مرة بالهند.

وأوضح الدكتور سالمان وهو أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات في كلية الطب والطب الحيوي بجامعة أكسفورد، أن اللقاح الجديد ما زال في المراحل السريرية ومن المتوقع أن يكون جاهزًا بنهاية هذا العام.

وأشار أستاذ المناعة في تصريحات خاصة لبرنامج مع الحكيم أنه تم صنع اللقاح بنفس طريقة صنع اللقاح الأول ولكن مع تغيير التركيب الجيني أو الناقل الفيروسي داخل اللقاح لكي يكون أكثر ملائمة للسلالة الجديدة.

وأوضح سالمان أن فريق العمل القائم على صنع اللقاح الجديد هو الفريق البحثي ذاته الذي عمل على لقاح أسترازينيكا ضد السلالة الأصلية من فيروس كورونا المستجد.

لقاح أسترازينيكا (رويترز)

وبالنسبة للقاح الجديد، فإنه ما زال قيد التجارب السريرية ولكن من المتوقع الانتهاء منه في وقت قريب بنهاية هذا العام أو بحلول بداية العام الجديد.

ووفقا للدكتور سالمان فإن تطوير اللقاح لا يتطلب إعادة المراحل الطويلة الأولى والثانية والثالثة، ولكن يتم عمل المرحلة الأولى أو الثانية فقط لإثبات أمان اللقاح بحيث يكون اللقاح بالتركيب نفسه والتقنية ذاتها مع إضافة بعض التعديلات والتغييرات البسيطة مثل ما يحدث سنويا في تطوير لقاح الإنفلونزا.

وأكد الإعلامي أحمد صبحي مقدم (مع الحكيم) حرص البرنامج على متابعة أخبار اللقاح الجديد في الأيام المقبلة ونشر التفاصيل والتطورات في الحلقات القادمة.. فانتظرونا.