رئيسة وزراء نيوزيلندا تزيح مترجمة لغة الإشارة خارج الصورة.. هل تعمدت ذلك؟ (فيديو)

انتشرت لحظة محرجة لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام عندما أزاحت مترجمة لغة الإشارة عن الكاميرات عن غير قصد والتي أجبرت على التنحي جانبًا للحظات.

وأثناء مخاطبتها الصحفيين الأسبوع الماضي حول استجابة البلاد لكوفيد -19، ابتعدت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن المنصة لإفساح المجال أمام نائب رئيس الوزراء جرانت روبرتسون للتحدث. وأثناء قيامها بذلك، قامت عن غير قصد بإزاحة مترجمة لغة الإشارة ثم اعتذرت لها لاحقًا من خلال إيماءة وابتسامة.

WATCH as New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern BARGES her sign language interpreter out of view during a Covid press conference. pic.twitter.com/q8Bt2GZgtX — GB News (@GBNEWS) October 25, 2021

ورجعت المترجمة أمام الكاميرا بجانب رئيسة الوزراء مرة أخرى، رغبة منها -على ما يبدو- أن تجنب أي إزعاج للمشاهدين الذين يعتمدون عليها للحصول على المعلومات.

وبشأن هذا الموقف قالت جاسيندا لاحقًا للصحفيين “كانت على يساري وكنت أحاول ألا أعترض طريق زملائي وعبورهم والحفاظ على البعد الاجتماعي”.

وأضافت “قمت بإزاحتها -عن غير قصد بالطبع- ثم اعتذرت لها في حينها”.

والغريب أنه خلال نفس المؤتمر الصحفي، وقع زلزال بقوة 5.9 درجة لفترة وجيزة وهز الغرفة بشكل واضح، وحينها توقفت رئيسة الوزراء عن الكلام وأمسكت بالمنصة لكنها حافظت على هدوئها (فهذه ليست للمرة الأولى).

ثم قالت مبتسمة لأحد المراسلين في الغرفة “آسفة، إلهاء بسيط. هل تمانع في تكرار هذا السؤال؟”.