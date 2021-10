رئيسة وزراء نيوزيلندا تزيح مترجمة لغة الإشارة خارج الصورة.. هل تعمدت ذلك؟ (فيديو)

انتشرت لحظة محرجة لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام عندما أزاحت مترجمة لغة الإشارة عن الكاميرات عن غير قصد والتي أجبرت على التنحي جانبًا للحظات.

وأثناء مخاطبتها الصحفيين الأسبوع الماضي حول استجابة البلاد لكوفيد -19، ابتعدت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن المنصة لإفساح المجال أمام نائب رئيس الوزراء جرانت روبرتسون للتحدث. وأثناء قيامها بذلك، قامت عن غير قصد بإزاحة مترجمة لغة الإشارة ثم اعتذرت لها لاحقًا من خلال إيماءة وابتسامة.

