Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|نيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا تزيح مترجمة لغة الإشارة خارج الصورة.. هل تعمدت ذلك؟ (فيديو)

جاسيندا أرديرن وقفت أمام مترجمة لغة الإشارة في مؤتمر صحفي (منصات التواصل)
28/10/2021-|آخر تحديث: 28/10/202104:34 PM (مكة المكرمة)

انتشرت لحظة محرجة لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام عندما أزاحت مترجمة لغة الإشارة عن الكاميرات عن غير قصد والتي أجبرت على التنحي جانبًا للحظات.

وأثناء مخاطبتها الصحفيين الأسبوع الماضي حول استجابة البلاد لكوفيد -19، ابتعدت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن المنصة لإفساح المجال أمام نائب رئيس الوزراء جرانت روبرتسون للتحدث. وأثناء قيامها بذلك، قامت عن غير قصد بإزاحة مترجمة لغة الإشارة ثم اعتذرت لها لاحقًا من خلال إيماءة وابتسامة.

ورجعت المترجمة أمام الكاميرا بجانب رئيسة الوزراء مرة أخرى، رغبة منها -على ما يبدو- أن تجنب أي إزعاج للمشاهدين الذين يعتمدون عليها للحصول على المعلومات.

وبشأن هذا الموقف قالت جاسيندا لاحقًا للصحفيين “كانت على يساري وكنت أحاول ألا أعترض طريق زملائي وعبورهم والحفاظ على البعد الاجتماعي”.

وأضافت “قمت بإزاحتها -عن غير قصد بالطبع- ثم اعتذرت لها في حينها”.

والغريب أنه خلال نفس المؤتمر الصحفي، وقع زلزال بقوة 5.9 درجة لفترة وجيزة وهز الغرفة بشكل واضح، وحينها توقفت رئيسة الوزراء عن الكلام وأمسكت بالمنصة لكنها حافظت على هدوئها (فهذه ليست للمرة الأولى).

ثم قالت مبتسمة لأحد المراسلين في الغرفة “آسفة، إلهاء بسيط. هل تمانع في تكرار هذا السؤال؟”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

بعد طعن 6 أفراد.. سلاسل متاجر في نيوزيلندا تسحب السكاكين والمقصات من أرففها

قالت مجموعة كاونت داون النيوزيلندية للسوبر ماركت اليوم السبت إنها سحبت السكاكين والمقصات من أرففها وذلك بعد يوم من قيام رجل وصفته السلطات بأنه إسلامي متطرف بطعن 6 أشخاص في أحد متاجر الشركة.

Published On 4/9/2021
المزيد من الأخبار

وزير التموين المصري: رفع سعر زيت الطعام المدعم وكل الخيارات مفتوحة بالنسبة للخبز

الاحتلال يواصل تجريف المقبرة اليوسفية وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى (فيديو)

أمريكا تصدر أول جواز سفر لا يحدد جنس حامله وبرلمان إيطاليا يرفض قانون حماية المثليين (فيديو)

ضحايا جدد في احتجاجات السودان.. العصيان المدني يشتد وإدانة أمريكية لقرارات البرهان

الأكثر قراءة

مكون بسيط يحول كوب قهوتك إلى آلة لحرق الدهون.. تعرف عليه

دراسة لجامعة عربية تحذر من تداعيات خطيرة لارتفاع الدهون الثلاثية في الدم

تعرف على مميزات الإقلاع عن التدخين قبل سن الـ 45؟

تفاعل لافت مع صورة لرئيس وزراء باكستان هبط من طائرة حافي القدمين.. ما القصة؟