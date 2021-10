ضحايا جدد في احتجاجات السودان.. العصيان المدني يشتد وإدانة أمريكية لقرارات البرهان

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في السودان بوفاة الشاب محمد عبد السلام منذ قليل متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت الاثنين الماضي، ليرتفع عدد القتلي إلى 9 على الأقل.

وأعلن مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري اليوم الخميس دخول ثمانية جثث إلى المشارح الإثنين: سبعة منها لمتظاهرين ظهرت عليهم آثار ضرب بأدوات حادة، بالإضافة إلى جثة جندي واحد من قوات الدعم السريع.

وندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن باستيلاء الجيش السوداني على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.

وقال بلينكن على تويتر إنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة أمام الولايات المتحدة لدعم الشعب السودانى في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.

