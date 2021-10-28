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احذروا البطاطس أو البطاطا المقلية.. أضرارها أخطر مما نتوقع وإليكم ما قاله الأطباء (فيديو)

28/10/2021-|آخر تحديث: 28/10/202101:22 PM (مكة المكرمة)

البطاطس أو البطاطا المقلية من الأكلات المفضلة لغالبية الأطفال وكثير من الكبار خاصة وأنها تقدم دائما مع الوجبات السريعة، ولكن لا بد أن نعرف أن خطر المقليات التي نربي عليها أطفالنا قد يفوق ما نتخيله.

فقد يسبب اعتماد الأم عليها في مشاكل صحية خطيرة تصل إلى تضاعف خطر الوفاة المبكرة مرتين مقارنة بغيرها وفقا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

ووجدت دراسة نشرت بالمجلة أن الأشخاص الذين يتناولون البطاطا المقلية مرتين أو أكثر في الأسبوع يتضاعف لديهم خطر الوفاة المبكرة مقارنة بمن يتجنبون تناولها.

وبشكل عام تسهم المقالي في البدانة وزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين والمشكلات القلبية وبعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الثدي.

الأشخاص الذين يتناولون البطاطا المقلية مرتين أو أكثر في الأسبوع يتضاعف لديهم خطر الوفاة المبكرة (بيكسلز)

وتحتوي البطاطس المقلية أو رقائق البطاطا على مادة (الأكريلاميد)، وهي مادة كيميائية قد تكون مسرطنة عند البعض، كما تحتوي أيضًا على (الغلايكو ألكلويدات) والتي يوجد شكوك من أن لها آثار سلبية على الصحة العامة.

وحدد باحثون من جامعة أوهايو أطعمة يجب تجنبها بأي ثمن -على حد قولهم- مشيرين إلى الآثار الضارة لتناول الأطعمة المصنعة وأنها قد تسبب عجزًا كبيرًا في الذاكرة.

وفي المقابل قد تساعد أطعمة أخرى في تقليل مخاطر ضعف الإدراك والخرف على غرار تلك الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 لما لها من دور في منع فقدان الذاكرة ودرء التأثيرات الإلهابية في الدماغ.

المصدر : الجزيرة مباشر

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