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“عري وتجارة بحتة”.. الممثلة المصرية رجاء حسين تهاجم مهرجان الجونة (فيديو)

27/10/2021-|آخر تحديث: 27/10/202103:24 PM (مكة المكرمة)

هاجمت الممثلة المصرية رجاء حسين مهرجان الجونة والقائمين عليه بعبارات قاسية أثناء مقابلة تلفزيونية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

ولدى سؤالها عن المهرجان قالت رجاء حسين إنه بالنسبة إليها “مرفوض رفضًا باتًا” وتساءلت مستنكرة “وهل يوجد مهرجان في الجونة من الأِساس؟ إنه عري غير طبيعي. لم نسمع على الإطلاق أن الفنانين كانوا يظهرون بهذا الشكل في السابق”.

وواصلت هجومها قائلة “لا يعجبني المهرجان من الأساس ولا طريقة تقديمه، أحسها تجارة بحتة ولا يمثل مصر ولا السينما المصرية على الإطلاق”.

وأضافت “لا أريد أن أسيء لأحد ولكن القائمين على المهرجان ليست لهم أي علاقة بالسينما، بعكس مهرجاني القاهرة والإسكندرية اللذين نختار فيهما عرض أجود الأفلام”.

وكان قد أقيمت الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

وكان قد تصدر الحديث عن أزياء الممثلات في المهرجان مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سخط واسع مما اعتبره مدونون أزياء لا تليق ببلد الأزهر.

وانتشرت عبارات مثل “مولد سيدي العريان” و”ملابس خادشة للحياء” و”أين الأزهر مما يحدث؟”.

واضطر الملياردير المصري نجيب ساويرس -أحد مؤسسي المهرجان- للرد على الانتقاد فقال في تغريدة “الناس اللي بتتكلم عن فساتين مهرجان الجونة بتصعب عليّ، ناس عايشة في القرون الوسطى ومش عايزة تشوف جمال ولا فرح وعايزة ترجعنا للوراء. أنا غياظ، فكل ما احنا بنتقدم وبنوري الحرية والثقافة بتاعتنا هم بيتململوا.. وهيموتوا بغيظهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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