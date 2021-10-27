أسامة عسكر.. السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، بحسب صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

ونشر حساب المتحدث الرسمي على فيسبوك منشورا جاء فيه “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارًا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة”.

وكان الفريق أسامة عسكر يشغل منصب مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، كما شغل سابقًا منصب قائد منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وقبلها كان قائد الجيش الثالث الميداني.

ولد أسامة عسكر في 1 يونيو/حزيران عام 1957 بمحافظة الشرقية، وتخرج من الكلية الحربية ضابطًا في سلاح المشاة وحصل على جميع الفرق الحتمية بهذا السلاح، وتدرج في الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى وصل إلى قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

ويخلف عسكر الفريق محمد فريد حجازي الذي عينه الرئيس السيسي في منصبه بعد ترقيته لرتبة الفريق قبل 4 سنوات يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.