واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية باعتبارها “إرهابية”

كذبت الإدارة الأمريكية، أمس الإثنين، الرواية الإسرائيلية التي تشير إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن عزمها على تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية باعتبارها “منظمات إرهابية”.

وكان ذلك ردًا على سؤال حول إصرار تل أبيب على أنها أخطرت الولايات المتحدة قبل إدراج مؤسسات فلسطينية ضمن الكيانات الإرهابية خلال إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال برايس “على حد علمنا، لم نتلق إخطارًا دقيقًا ومحددًا بشأن تصنيفات وشيكة من هذا النوع (تصنيف مؤسسات تنظيمات إرهابية)”.

والجمعة، كشفت الخارجية الأمريكية للمرة الأولي أن الحكومة الإسرائيلية لم تخطر واشنطن قبل إدراج 6 منظمات فلسطينية غير حكومية ضمن المنظمات الإرهابية.

US State Department Spokesman Ned Price says the U.S. will ask "Israel" for clarifications about the basis for the designation of six Palestinian NGO's as terrorist organizations. "Israel didn't give us prior warning about this designation", Price said. pic.twitter.com/ZaC5YMo9yh

— In Palestine- Today (@IPalToday) October 24, 2021