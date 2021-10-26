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الأخبار|الولايات المتحدة

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية باعتبارها “إرهابية”

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس (رويترز)
26/10/2021-|آخر تحديث: 26/10/202101:31 PM (مكة المكرمة)

كذبت الإدارة الأمريكية، أمس الإثنين، الرواية الإسرائيلية التي تشير إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن عزمها على تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية غير حكومية باعتبارها “منظمات إرهابية”.

وكان ذلك ردًا على سؤال حول إصرار تل أبيب على أنها أخطرت الولايات المتحدة قبل إدراج مؤسسات فلسطينية ضمن الكيانات الإرهابية خلال إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال برايس “على حد علمنا، لم نتلق إخطارًا دقيقًا ومحددًا بشأن تصنيفات وشيكة من هذا النوع (تصنيف مؤسسات تنظيمات إرهابية)”.

والجمعة، كشفت الخارجية الأمريكية للمرة الأولي أن الحكومة الإسرائيلية لم تخطر واشنطن قبل إدراج 6 منظمات فلسطينية غير حكومية ضمن المنظمات الإرهابية.

وأوضح برايس حينها أن واشنطن ستطلب من تل أبيب “توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات مدنية فلسطينية تنظيمات إرهابية”

وكنت الحكومة الإسرائيلية أعلنت يوم الجمعة الماضي إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون بذريعة ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت صحيفة (جروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن القرار صدر عن وزارة العدل الإسرائيلية.

وأضافت أن القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز (بيسان)، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات باعتبارها “ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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