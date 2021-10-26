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الأخبار|الصين

لاحتواء 6 إصابات فقط بكورونا.. الصين تعزل 4 ملايين شخص في مدينة لانتشو

الصين تفرض تدابير عزل على 4 ملايين شخص في مدينة لانتشو (الفرنسية)
26/10/2021-|آخر تحديث: 26/10/202103:09 PM (مكة المكرمة)

فرضت السلطات الصينية، الثلاثاء، إغلاقًا على مدينة لانتشو (شمال غرب) التي يبلغ تعداد سكانها 4 ملايين نسمة على خلفية موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا.

وجاءت الإجراءات الجديدة بينما أعلنت بيجين عن تسجيل 29 إصابة محلية جديدة بالفيروس بينها 6 فقط في لانتشو.

وقالت الحكومة في بيان منها إن الإجراءات في لانتشو من شأنها “احتواء موجة إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا”. وطالبت السلطات سكان المدينة بعدم مغادرة منازلهم “إلا للطوارئ”.

وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من قرار الحكومة الصينية ولفتوا إلى إخفاء الأرقام الحقيقية للإصابات بكورونا في الصين.

وتسائل مغردون على تويتر عن  كيفية فرض تدابير عزل على 4 ملايين شخص بينما الإصابات بلغت 6 حالات فقط.

ومنذ بداية الجائحة نهاية عام 2019، كشفت السلطات الصينية عن تسجيلها نحو 96 ألف و800 إصابة بكورونا و4 آلاف و636 وفاة.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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