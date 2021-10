لاحتواء 6 إصابات فقط بكورونا.. الصين تعزل 4 ملايين شخص في مدينة لانتشو

فرضت السلطات الصينية، الثلاثاء، إغلاقًا على مدينة لانتشو (شمال غرب) التي يبلغ تعداد سكانها 4 ملايين نسمة على خلفية موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا.

وجاءت الإجراءات الجديدة بينما أعلنت بيجين عن تسجيل 29 إصابة محلية جديدة بالفيروس بينها 6 فقط في لانتشو.

وقالت الحكومة في بيان منها إن الإجراءات في لانتشو من شأنها “احتواء موجة إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا”. وطالبت السلطات سكان المدينة بعدم مغادرة منازلهم “إلا للطوارئ”.

وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من قرار الحكومة الصينية ولفتوا إلى إخفاء الأرقام الحقيقية للإصابات بكورونا في الصين.

وتسائل مغردون على تويتر عن كيفية فرض تدابير عزل على 4 ملايين شخص بينما الإصابات بلغت 6 حالات فقط.

ومنذ بداية الجائحة نهاية عام 2019، كشفت السلطات الصينية عن تسجيلها نحو 96 ألف و800 إصابة بكورونا و4 آلاف و636 وفاة.

The north-western city of Lanzhou has been placed under strict lockdown.

The city’s 4million residents will only be allowed to leave their homes in emergencies. China reported 29 new domestic infections, six of them in Lanzhou itself.

This is definitely about a virus. WTF! pic.twitter.com/sjxhvWswBF

— Glenn 🏴🌝🖤 (@glewif2n) October 26, 2021