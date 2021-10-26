لاحتواء 6 إصابات فقط بكورونا.. الصين تعزل 4 ملايين شخص في مدينة لانتشو

فرضت السلطات الصينية، الثلاثاء، إغلاقًا على مدينة لانتشو (شمال غرب) التي يبلغ تعداد سكانها 4 ملايين نسمة على خلفية موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا.

وجاءت الإجراءات الجديدة بينما أعلنت بيجين عن تسجيل 29 إصابة محلية جديدة بالفيروس بينها 6 فقط في لانتشو.

وقالت الحكومة في بيان منها إن الإجراءات في لانتشو من شأنها “احتواء موجة إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا”. وطالبت السلطات سكان المدينة بعدم مغادرة منازلهم “إلا للطوارئ”.

China locks down Lanzhou, city of 4m, over Covid pic.twitter.com/wvD5DIjaFE — _Thought Of World_ (@ThoughtOfWorld) October 26, 2021

وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من قرار الحكومة الصينية ولفتوا إلى إخفاء الأرقام الحقيقية للإصابات بكورونا في الصين.

وتسائل مغردون على تويتر عن كيفية فرض تدابير عزل على 4 ملايين شخص بينما الإصابات بلغت 6 حالات فقط.

ومنذ بداية الجائحة نهاية عام 2019، كشفت السلطات الصينية عن تسجيلها نحو 96 ألف و800 إصابة بكورونا و4 آلاف و636 وفاة.

Six COVID cases in Lanzhou. 4 million people in lockdown. https://t.co/DWx2hODrBo — Eryk Bagshaw (@ErykBagshaw) October 26, 2021