شاهد: مؤيد للبرهان ينفعل على الهواء لدى سؤاله عن مكان حمدوك

انفعل الخبير الأمني والعسكري السوداني الفريق حنفي عبد الله بشكل مفاجئ عندما سأله مذيع الجزيرة مباشر عن مكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وهاجم الضيف المذيع -عبر اتصال هاتفي ببرنامج المسائية- قائلًا “أنت تسأل وتود أن تجرّمني. دعني أجيبك كما أريد ولا تسألني أسئلة إيحائية وأنا أعلم تمامًا أسلوبكم. في مثل هذه الظروف التي وضعتنا بها مجموعة المدنيين في السلطة اضطر القائد الأعلى للقوات المسلحة..” ثم انقطع صوت الاتصال من المصدر.

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني قد أصدر بيانًا صباح أمس الإثنين أعلن فيه “اختطاف” رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته فجرًا من مقر إقامتهما في الخرطوم واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

وأضاف البيان “ما حدث يمثل تمزيقًا للوثيقة الدستورية وانقلابًا مكتملًا على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثًا عن الحرية والسلام والعدالة”.

وتابع “تتحمل القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وأسرته، كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها”.

وفي سياق متصل أكدت لجنة أطباء السودان المركزية على صفحتها في فيسبوك مقتل 4 أشخاص بطلق ناري، وسقوط أكثر من 80 مصابًا في الأحداث التي شهدها السودان أمس الإثنين.

وخرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم إثر اعتقالات مفاجئة نفذتها قوات الجيش بحق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من وزراء حكومته وقيادات في قوى إعلان الحرية والتغيير (المكون المدني للائتلاف الحاكم).

وكان قد فرض الجيش السوداني سيطرته على السلطة ملقيًا القبض على أعضاء بالحكومة الانتقالية التي كان من المفترض أن تقود البلاد نحو الديمقراطية إثر الإطاحة بحكم عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.