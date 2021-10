يتوقع مقاومة شعبية.. سفير السودان لدى أمريكا يرفض “الانقلاب العسكري” في بلاده

أعلن السفير السوداني لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي رفضه لما أسماه “انقلابًا عسكريًا” في بلاده.

وقال في تصريحات نقلها موقع (النيوزويك) الأمريكي، مساء الإثنين، إن الشعب السوداني “لن يقبل أبدًا هذا الانقلاب”.

وأضاف أن الوضع في السودان “حرج جدًا”، مشيرًا إلى أنه يتوقع “مقاومة شعبية للانقلاب العسكري” الذي نفذه الجيش في السودان.

وأوضح أنه يتابع التطورات الأخيرة في بلاده “بقلق بالغ”. وتابع “نشعر بالقلق إزاء مكان وجود رئيس الوزراء (عبدالله) حمدوك الذي نقله الجيش إلى مكان مجهول”.

