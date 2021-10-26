Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|السودان

السودان.. البرهان يحل كافة اللجان التسييرية في النقابات والاتحادات المهنية

القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (سونا)
26/10/2021-|آخر تحديث: 26/10/202101:53 PM (مكة المكرمة)

أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية.

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقالات طالت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، بجانب قرارات للبرهان شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، ما أثار احتجاجات واسعة تنديدا بما اعتبره محتجون “انقلابا”.

وفي نبأ مقتضب قال التلفزيون السوداني الرسمي إن “البرهان أصدر قرارًا بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات واتحاد المهنيين والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي”.

وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، حُلت مجالس إدارة النقابات المهنية في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، على اعتبار أنها كانت تحت سيطرته، ثم شكلت لجان تسييرية لإدارة هذه النقابات لاحقا.

واقترحت اللجان المهنية في (تجمع المهنيين السودانيين) أعضاء هذه اللجان التسييرية، فيما تولت التصديق عليها (لجنة إزالة التمكين)، التي تشكلت من قبل البرهان بعد الإطاحة بالبشير بغرض إنهاء تمكين المحسوبين على نظام الأخير في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وقاد (تجمع المهنيين) الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، وهو الجهة الأبرز في الاحتجاجات الحالية ضد قرارات البرهان.

في خطاب متلفز، برر البرهان قرارات الإثنين، بأن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا”.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

إدانة أمريكية “صريحة” لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان وخيانة الثورة

أصدر مسؤولون أمريكيون عدة بيانات رسمية أدانوا خلالها الإجراءات التي أعلنها قائد القوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان واعتبروها استيلاء على السلطة من حكومة انتقالية مدنية وخيانة للثورة.

Published On 26/10/2021

ارتفاع الضحايا.. السودانيون يواصلون الاحتجاج ضد قرارات البرهان وتصاعد دعوات العصيان المدني (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن عدد قتلى المتظاهرين في السودان قد ارتفع إلى 8، خلال احتجاجات اندلعت منذ أمس الإثنين تنديدًا بقرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ويعتبرها الرافضون انقلابًا عسكريًا.

Published On 26/10/2021
المزيد من الأخبار

يتوقع مقاومة شعبية.. سفير السودان لدى أمريكا يرفض “الانقلاب العسكري” في بلاده

واشنطن تكذب رواية إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية باعتبارها “إرهابية”

أمير قطر يفتتح مجلس الشورى المنتخب ويعدد إنجازات الدوحة خلال عامين (فيديو)

رئيس حركة تحرير السودان: الشعب قادر على إسقاط البرهان إذا استمر في انقلابه (فيديو)

الأكثر قراءة

“أيام غوانتانامو”.. جندي أمريكي مسلم يروي قصة تحوله من سجّان إلى سجين في المعتقل سيئ السمعة (فيديو)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

جنود يعتدون بالضرب المبرح على متظاهرين سودانيين في العاصمة الخرطوم (فيديو)

ثلاثة أطفال عاشوا مع جثة شقيقهم لشهور في شقة.. ما القصة؟