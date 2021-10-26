السودان.. البرهان يحل كافة اللجان التسييرية في النقابات والاتحادات المهنية

أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية.

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقالات طالت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، بجانب قرارات للبرهان شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، ما أثار احتجاجات واسعة تنديدا بما اعتبره محتجون “انقلابا”.

وفي نبأ مقتضب قال التلفزيون السوداني الرسمي إن “البرهان أصدر قرارًا بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات واتحاد المهنيين والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي”.

مشاهد صادمة ..

صور تداولها ناشطون قالوا إنها لاعتداء عناصر من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مدنيين #الخرطوم #السودان pic.twitter.com/lP0ziHf80y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2021

وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، حُلت مجالس إدارة النقابات المهنية في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، على اعتبار أنها كانت تحت سيطرته، ثم شكلت لجان تسييرية لإدارة هذه النقابات لاحقا.

واقترحت اللجان المهنية في (تجمع المهنيين السودانيين) أعضاء هذه اللجان التسييرية، فيما تولت التصديق عليها (لجنة إزالة التمكين)، التي تشكلت من قبل البرهان بعد الإطاحة بالبشير بغرض إنهاء تمكين المحسوبين على نظام الأخير في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وقاد (تجمع المهنيين) الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، وهو الجهة الأبرز في الاحتجاجات الحالية ضد قرارات البرهان.

في خطاب متلفز، برر البرهان قرارات الإثنين، بأن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا”.