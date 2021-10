“منصة توزع الكراهية”.. وول ستريت جورنال تكشف دور فيسبوك بالتحريض ضد مسلمي الهند (فيديو)

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وثائق داخلية لشركة فيسبوك أظهرت أن التطبيق يستخدم مع واتساب لنشر الكراهية الدينية في الهند، مما أثار غضبا واسعا على منصات التواصل.

وكان المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ قد أشاد بالهند سابقا معتبرا أنها بلد مهم لازدهار شركته، إذ تعد أكبر أسواق فيسبوك حيث تضم مئات الملايين من المستخدمين.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من الباحثين داخل فيسبوك رسموا صورة مختلفة عن استخدامات الموقف في هذا البلد، إذ قال زوكربرغ في وقت سابق إن ملايين الأشخاص في الهند يستخدمون فيسبوك للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بخلاف باحثي فيسبوك الذين قالوا إن خدمات فيسبوك في الهند تعج بمحتوى تحريضي ربطه أحد التقارير بأعمال شغب طائفية عنيفة.

Facebook's services are used to spread religious hatred in India, internal documents show. Company researchers identified calls to violence that coincided with the 2020 riots in Delhi that left 53 dead. https://t.co/z0aQIChLcX

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 24, 2021