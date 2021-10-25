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الأخبار|الهند

“منصة توزع الكراهية”.. وول ستريت جورنال تكشف دور فيسبوك بالتحريض ضد مسلمي الهند (فيديو)

25/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202111:33 AM (مكة المكرمة)

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وثائق داخلية لشركة فيسبوك أظهرت أن التطبيق يستخدم مع واتساب لنشر الكراهية الدينية في الهند، مما أثار غضبا واسعا على منصات التواصل.

وكان  المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ قد أشاد بالهند سابقا معتبرا أنها بلد مهم لازدهار شركته، إذ تعد أكبر أسواق فيسبوك حيث تضم مئات الملايين من المستخدمين.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من الباحثين داخل فيسبوك رسموا صورة مختلفة عن استخدامات الموقف في هذا البلد، إذ قال زوكربرغ في وقت سابق إن ملايين الأشخاص في الهند يستخدمون فيسبوك للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بخلاف باحثي فيسبوك الذين قالوا إن خدمات فيسبوك في الهند تعج بمحتوى تحريضي ربطه أحد التقارير بأعمال شغب طائفية عنيفة.

وبعد تقرير وول ستريت جورنال عبر الكثيرون على منصات التواصل عن غضبهم الشديد من سياسات فيسبوك وكتبت الناقدة سناء سعيد “حيث الفتنة والتطهير العرقي والكراهية العرقية ستجد التواطؤ والإفلات من العقاب عن طريق فيسبوك”.

وأَضافت “في الهند يُسمح لدعاية (منظمة التطوع الوطنية) المعادية للمسلمين بالانتشار على منصات فيسبوك بأعلى المستويات”.

ودوّن مارك مالون “موقع فيسبوك في قلب تصاعد العنف السياسي في الهند، ومنصته تشكل آليات توزيع رئيسية للكراهية. تم الكشف عن ذلك من خلال أبحاث الشركة الداخلية التي تم إخفاؤها”.

وكتب جان بورك “لا شيء من هذا مفاجئ. نعلم جميعا من يحرض على الكراهية في الهند وكيف. نحن نعلم الآن أن فيسبوك يعرف ولا يفعل شيئا. أتمنى لو كان هذا المقال قد استشهد بعلماء يعملون في هذا المجال”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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